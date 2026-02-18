Цены на бензин с 10 по 16 февраля выросли на 0,11% после 0,21% неделей ранее

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Потребительские цены на бензин в РФ за неделю с 10 по 16 февраля выросли по сравнению с предыдущей неделей на 0,11% после повышения на 0,21% с 3 по 9 февраля, на 0,11% с 27 января по 2 февраля, на 0,01% с 20 по 26 января, сообщил в среду Росстат.

С начала года бензин по состоянию на 16 февраля подорожал на 1,70% при общей инфляции за этот период в 1,95%.

Средняя стоимость литра бензина по стране на 16 февраля была на уровне 65,85 руб. (на 9 февраля - 65,79 руб.). Стоимость литра АИ-92 равнялась 62,31 руб. (62,24 руб.), АИ-95 - 67,75 руб. (67,69 руб.), АИ-98 - 91,35 (91,25 руб.).

Потребительские цены на дизельное топливо в РФ с 10 по 16 февраля практически не изменились относительно предыдущей недели после увеличения на 0,04% с 3 по 9 февраля, на 0,01% с 27 января по 2 февраля и на 0,03% с 20 по 26 января. С начала года рост цен составил 1,49%.

Средняя цена ДТ в стране на 16 февраля - 77,34 руб. за литр (на 9 февраля - 77,35 рубля).

В 2025 году рост потребительских цен на бензин в РФ составил 10,78%, почти вдвое обогнав общую инфляцию (5,59% по итогам года). В 2024 году цены повысились на 11,13%, немногим больше общей инфляции за год (9,52%).