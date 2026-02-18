Минсельхоз заявил, что цены производителей яиц на 18 февраля ниже прошлогодних

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Ценовая ситуация на рынке яиц в РФ стабильная. Цены на 18 февраля ниже прошлогодних, сообщает Минсельхоз.

"Существенное увеличение производства способствует сохранению стабильной ценовой ситуации. По данным на 18 февраля, яйца первой категории у производителей в среднем стоят 74,5 рубля за десяток, второй категории - 56,9 рубля. Это ниже, чем годом ранее, на 5,7% и 15,8% соответственно. В рознице стоимость яиц на 14,4% ниже уровня аналогичного периода прошлого года", - говорится в сообщении ведомства.

По данным Росстата, в январе производство яиц в сельхозорганизациях РФ выросло на 2,9%, до 3,5 млрд штук.

Минсельхоз напоминает, что для поддержки птицеводческих предприятий действует комплекс мер, среди которых льготные краткосрочные и инвестиционные кредиты. Кроме того, компенсируется часть прямых понесенных затрат на строительство птицеводческих репродукторов первого и второго порядков в размере 25% от стоимости объекта.

В 2025 году производство яиц в хозяйствах всех категорий составило 48,6 млрд штук, что на 4,3% превышает показатель 2024 года.

Как сообщил Росстат в среду, за неделю с 10 по 16 февраля потребительские цены на яйца повысились на 3,4%. Неделей ранее рост составлял 1,5%.