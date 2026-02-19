Поиск

Brent подорожала до $70,55 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после сильного подъема накануне.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:13 по Москве увеличивается на $0,2 (0,28%), до $70,55 за баррель. В среду контракт вырос в цене на $2,93 (4,35%), до $70,35 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,23 (0,35%), до $65,42 за баррель. Накануне их цена повысилась на $2,86 (4,59%), до $65,19 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

В эфире телеканала Fox News Вэнс сказал, что Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путём дипломатии, однако отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Прорыв цены Brent выше $70 за баррель вызван страхом того, что США начнут военные действия против Ирана, написал аналитик Price Futures Group Фил Флинн. Он отметил, что этот страх усилился после публикации Axios, в которой агентство приводит мнение осведомленных источников о том, что в случае неудачи переговоров военная операция США в Иране будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

В среду вечером газета Wall Street Journal сообщила, что США сосредоточили наибольшую авиационную мощь на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец США. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг в 20:00 по московскому времени. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.

