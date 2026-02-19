Поиск

Мосбиржа планирует во II квартале сдвинуть старт утренних торгов на срочном рынке на 7:00

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - "Московская биржа" планирует во втором квартале 2026 года синхронизировать начало утренней сессии на фондовом и срочном рынках, сообщила "Интерфаксу" управляющий директор рынка деривативов биржи Мария Патрикеева.

"Мы хотим полностью синхронизировать торговое расписание срочного рынка и рынка акций и планируем во втором квартале перенести старт торгов фьючерсами и опционами с 9:00 на 7:00 утра. В первую очередь изменение важно для арбитражеров, которые торгуют одновременно акциями и производными на них: они получат дополнительные два часа к возможности заключать сделки на обоих рынках. Клиенты биржи находятся на территории всей страны, в том числе и в дальневосточных регионах, для которых раннее утро Москвы - это середина рабочего дня. К тому же многие инструменты срочного рынка отслеживают цены глобальных активов, которые в утренние часы уже активно торгуются, например, на азиатских площадках. Расширение времени торгов даст дополнительные возможности для реагирования на движения цен таких активов", - сказала Патрикеева.

По ее словам, в 2025 году на утреннюю сессию на срочном рынке пришлось порядка 7% среднедневного объема торгов, или 30 млрд рублей в день. "Синхронизация с рынком акций может положительно сказаться на торговой активности в утренние часы обоих рынков", - добавила Патрикеева.

Сейчас утренняя сессия на срочном рынке проходит с 9:00 до 10:00 по московскому времени, на фондовом - с 7:00 до 10:00 по Москве.

Московская биржа
