Россия в 2025 г. увеличила экспорт льняного масла в 2,2 раза

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - РФ в 2025 году, по оценкам, экспортировала льняного масла на $12 млн, что в 2,2 раза больше, чем в 2024 году. В натуральном выражении отгрузки выросли в 1,9 раза, до 10 тыс. тонн, сообщили "Интерфаксу" в федеральном центре "Агроэкспорт".

Как и в предыдущем году, крупнейшим импортером российского льняного масла стал Китай. Поставки на его рынок увеличились на треть, до $5,4 млн. В прошлом году после перерыва с 2021 года возобновился экспорт в Чили - на $5,3 млн. В топ-5 направлений сбыта вошли также рынки Казахстана, Белоруссии и Турции.

Одновременно в 2025 году вырос и экспорт масличного льна. По оценкам, его отгрузки составили 1,2 млн тонн, что на 9% больше, чем в 2024 году. Экспортная выручка увеличилась на 15%, до более $590 млн. Среди ведущих покупателей также с большим отрывом лидирует Китай ($439 млн, на 45% больше). За ним следуют Бельгия ($55 млн, на 58% меньше) и Белоруссия ($41 млн, в 2,1 раза больше).

Как считает руководитель "Агроэкспорта" Илья Ильюшин, мнение которого передала пресс-служба центра, льняное масло - одна из самых перспективных категорий в российском аграрном экспорте. "Последние годы Россия является крупнейшим производителем и экспортером семян льна, значительно опережая Казахстан и Канаду. Однако сегодня мы нацелены на развитие продаж переработанной продукции. Льняное масло высоко ценится во всем мире и спрос на него стабильно растет. С вводом в эксплуатацию новых заводов по переработке льна рассчитываем на кратный рост экспорта уже в ближайшей перспективе", - заявил он.

Льняное масло постепенно наращивает долю в корзине основных растительных масел, подтверждает исполнительный директор Масложирового союза России Михаил Мальцев. "На сегодняшний день оно пока торгуется с дисконтом по отношению к главным конкурентам - рапсовому и соевому маслам. В перспективе, по нашим оценкам, имеет все основания для плавного перехода от дисконта к премии", - считает он.

Мальцев напомнил, что с октября 2025 года в РФ действует 10%-я пошлина на экспорт льна. Это поддерживает внутреннюю переработку и позволяет производить и экспортировать порядка 150 тыс. тонн льняного масла в год. При выравнивании экспортной пошлины на лен с рапсом (30%), который является основным рыночным конкурентом льну, можно ожидать увеличения производства и экспорта льняного масла примерно до 400 тыс. тонн в год с последующим ростом, считают в союзе.

Как сообщили в центре, в 2025 году было запущено крупнейшее в РФ специализированное предприятие по производству льняного прессового масла - завод "АСВА" в Ростовской области (партнерский проект АО "Астон"). Переработку масличного льна он начал в третьем квартале. По итогам года было переработано более 40 тыс. тонн, выпущено 15,2 тыс. тонн льняного масла и 24 тыс. тонн жмыха. В прошлом же году на экспорт были отправлены первые партии масла, основными покупателями стали Китай, Турция и страны Южной Америки, сообщил гендиректор компании Виталий Литовка. Он считает, что в настоящее время основной драйвер развития переработки масличного льна - внешний спрос.

Максимальная мощности предприятия рассчитана на переработку 148,5 тыс. тонн маслосемян в год, выпуск 53,5 тыс. тонн льняного прессового масла и 90 тыс. тонн льняного жмыха. Сырье закупается у аграриев юга и Поволжья, основные поставщики - сельхозпроизводители Ростовской области".

