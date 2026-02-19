Запасы зерна в сельхозорганизациях РФ на конец января выросли на 21,5%

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Запасы зерновых и зернобобовых культур в сельхозорганизациях РФ на конец января составили 28,26 млн тонн, что на 21,5% больше, чем на конец января 2025 года, сообщает Росстат.

На конец декабря 2025 года разница в годовом выражении составляла 19,9%.

В конце января сельхозорганизации имели 16,47 млн тонн пшеницы (на 20,6% больше), 3,46 млн тонн кукурузы (на 15,9% больше).

Запасы масличных культур увеличились на 21,9%, до 5,76 млн тонн, в том числе имелось 2,14 млн тонн подсолнечника (на 12,8% больше).

По данным Росстата, запасы сахарной свеклы составили 793,9 тыс. тонн (на 24,7% больше), картофеля - 1,8 млн тонн (в 1,4 раза больше). В то же время запасы овощей снизились почти наполовину, до 458,5 тыс. тонн.

Кроме того, в конце января в сельхозорганизациях было 68,7 тыс. тонн мяса (на 6,6% меньше), 18,5 тыс. тонн молока (на 3,7% больше), 418,2 млн штук яиц (на 13,5% больше).