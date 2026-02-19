Поиск

Рубль утром почти не меняется к юаню на нейтральном новостном фоне

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Китайский юань слегка подрастает на Московской бирже при открытии торгов в четверг. Рубль незначительно дешевеет на нейтральном новостном фоне и при сниженной активности рынка. На текущей неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,1114 руб. (+0,3 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,77 коп. выше уровня действующего официального курса.

Рубль попытается перейти к восстановлению по отношению к юаню на торгах в четверг, диапазон 10,8-11,5 руб. за юань в целом остается актуальным, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Эксперт отмечает, что пониженная активность участников торгов, вызванная длинными выходными в Китае, будет способствовать сохранению повышенной волатильности на рынке.

При этом, по мнению Зварича, в ходе сессии рубль может попытаться перейти к восстановлению на фоне повышенных объемов продаж валюты со стороны регулятора и сезонно слабого спроса на валюту со стороны импортеров.

"Под действием данных факторов, на наш взгляд, пара юань/рубль к концу торгов может сделать существенный шаг к отметке 11 руб., выступающей ближайшей поддержкой", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

Данные Росстата

Инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца рост цен к 16 февраля составил 0,32%, с начала года - 1,95%.

Как сообщалось, инфляция в январе составила 1,62% и оказалась значительно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 1,96%, а также ниже расчета на основе недельной динамики, который указывал на рост цен в январе на 2,05%.

Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и замедлилась до 5,85% с 5,94% на 9 февраля, если ее определять из среднесуточных данных за весь февраль 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Совет директоров Банка России на заседании 13 февраля принял решение снизить ключевую ставку с 16% до 15,5%.

В этот раз, снизив ставку, ЦБ одновременно смягчил сигнал. "Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий", - заявил ЦБ. Также регулятор убрал упоминание продолжительности из фразы о поддержании жестких денежно-кредитных условий.

ЦБ также 13 февраля повысил прогноз по инфляции в РФ в 2026 году до 4,5-5,5% с 4,0-5,0%, ожидает возвращение инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале февраля, по инфляции в 2026 году составляет 5,4% (вырос с 5,1% по опросу в конце декабря), в 2027 году - 4,5%.

Нефть

Цены на нефть умеренно повышаются утром в четверг после сильного подъема накануне. Котировки Brent и WTI увеличились накануне на 4,35% и 4,59% соответственно.

Стоимость апрельских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 по Москве увеличивается на 0,28% до $70,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на 0,29% до $65,39 за баррель.

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тыс. баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в четверг в 20:00 по Москве. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.

