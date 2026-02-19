Поиск

Индексы МосБиржи и РТС подросли на 0,3% в начале основных торгов

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже в четверг умеренно подрос на фоне улучшения внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (нефть Brent превысила $70,5 за баррель), а также данных Росстата о замедлении инфляции; сдерживает покупателей сохраняющаяся неопределенность с процессом украинского урегулирования после прошедшего очередного раунда переговоров делегаций РФ-США-Украина. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,3%.

К 10:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2787,01 пункта (+0,3%), индекс РТС - 1153,07 пункта (+0,3%); лидируют в росте акции "НОВАТЭКа" (+1,2%), "ФосАгро" (+1,2%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 февраля, составляет 76,1524 руб. (-58,65 копейки).

Подорожали также акции "Роснефти" (+0,9%), "МТС" (+0,9%), "АЛРОСА" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), АФК "Система" (+0,7%), "Аэрофлота" (+0,6%), "Московской биржи" (+0,6%), "Группы компаний ПИК" (+0,6%), "Полюса" (+0,6%), "Хэдхантера" (+0,6%), "НЛМК" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Интер РАО" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3%), "Татнефти" (+0,3%), "ММК" (+0,3%), "ВК" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы").

Подешевели акции ВТБ (-0,4%), "Русала" (-0,4%), "Яндекса" (-0,1%).

Росстат

Согласно вышедшим вечером в среду данным Росстата, инфляция в РФ с 10 по 16 февраля 2026 года составила 0,12% после 0,13% с 3 по 9 февраля и 0,20% с 27 января по 2 февраля. Из данных за 16 дней февраля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 16 февраля замедлилась до 5,87% с 5,93% на 9 февраля (а также с 6,00% на конец января), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Накануне завершился второй день переговоров между делегациями России, Украины и США в Женеве. Глава российской переговорной делегации Владимир Мединский заявил журналистам, что переговоры были тяжелыми, но деловыми, их очередной раунд состоится в ближайшее время.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что члены российской делегации доложат президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров при первой возможности.

Переговоры по украинскому урегулированию между РФ, США и Украиной прошли успешно, заявила в среду представитель Белого дома Кэролайн Левитт. "Вчера состоялся еще один раунд трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной. Сторонам удалось достичь значимого прогресса. Россия и Украина согласились сообщить о прогрессе своим лидерам и продолжить работать ради заключения мирного соглашения", - заявила она в ходе брифинга. Левитт сообщила, что в будущем ожидается новый раунд переговоров.

Комментарии аналитиков

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает новых попыток индекса МосБиржи выйти выше уровня 2800 пунктов.

Накануне на рынке акций сохранялись консолидационные настроения, но закрытие в целом выглядело оптимистично: индекс МосБиржи продолжил третий день подряд проторговывать район 2780 пунктов в отсутствие значимых триггеров для формирования направленного движения. Поддержку рынку оказал, наряду с отсутствием негатива по геополитике, отскок цен на драгоценные металлы.

В четверг ожидается сохранение спроса на акции металлургов и банков, поддержку рынку акций окажет и выход мировых цен на нефть на максимумы с осени. "В целом на рынок смотрим с оптимизмом, рассчитываем, что индекс МосБиржи предпримет очередные попытки выйти выше диапазона 2700-2800 пунктов, в котором индекс удерживается уже более двух месяцев", - считает аналитик.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Магомеда Магомедова, поддержку рынку акций РФ оказывает улучшение сырьевой конъюнктуры - дорожает нефть, металлы также восстанавливаются после недавнего спада.

Основной интригой оставались итоги трехсторонних переговоров по Украине в Женеве, где представители России, США и Украины обсуждали параметры возможного мирного соглашения. Официальные лица пока воздерживаются от подробных комментариев, ограничиваясь заявлениями о "деловом характере" бесед и желании продолжить процесс. Рынок ждет появления конкретных результатов - в их отсутствие инвесторы фиксируют часть прибыли и продолжают занимать выжидательную позицию.

На дневном графике индекс МосБиржи продолжает поступательный рост в среднесрочном восходящем тренде, двигаясь в диапазоне 2700-2800 пунктов. Индикатор удерживается в верхней части ценового канала, что увеличивает вероятность выхода вверх из текущего бокового движения при сохранении позитивной динамики на сырьевых и внешних площадках. Дополнительный технический позитив приносит формирование так называемого "золотого креста" - пересечения снизу вверх 50-дневной скользящей средней линии 200-дневной средней, что традиционно считается "бычьим" сигналом, отмечает Магомедов.

Аналитики компании "Цифра брокер" ожидают в четверг сохранения консолидационных настроений на российском рынке акций, несмотря на сохраняющуюся геополитическую неопределенность. Трехсторонние переговоры в Женеве в закрытом для СМИ формате завершились, и, по словам представителей российской делегации, были непростыми. Новый раунд переговоров ожидается в ближайшее время. Еженедельные данные Росстата по индексу потребительских цен указывают на их постепенное охлаждение и подтверждают обоснованность недавнего снижения ключевой ставки ЦБ до 15,5% годовых, а также создают пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики в течение года.

"Мы ожидаем, что индекс МосБиржи будет торговаться в диапазоне 2720-2820 пунктов. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2700 пунктов, а сопротивление находится в районе 2810 пунктов", - отмечают эксперты.

Мировые фондовые площадки

В США накануне индексы акций выросли на 0,3-0,8% во главе с Nasdaq вслед за котировками акций технологических компаний.

Протокол январского заседания американского ЦБ, также обнародованный в среду, показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении инфляции прежде, чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

"Большинство участников отметили, что прогресс в движении к целевому показателю инфляции в 2% может оказаться более медленным и неравномерным, чем ожидается, и сочли риск устойчивого сохранения инфляции выше целевого показателя - существенным", - говорится в протоколе заседания.

На этой неделе трейдеры ждут выхода предварительных данных о динамике ВВП США за IV квартал и отчета о доходах и расходах американцев за декабрь, включающего ключевой показатель инфляции, который отслеживает ФРС.

В Азии в четверг также наблюдается позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 подрос на 0,6%, австралийский индекс ASX Australia - на 0,8%, южнокорейский Kospi после новогодних выходных вырос на 3,1% и обновил максимум), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

В связи с празднованием Нового года по лунному календарю биржи материкового Китая закрыты всю текущую неделю, Гонконга - со вторника по четверг.

Днем ранее Санаэ Такаити была переизбрана на пост премьер-министра Японии после того, как правящая коалиция одержала убедительную победу на недавних внеочередных парламентских выборах. Она пообещала увеличить инвестиции для стимулирования потребления и оживления экономического роста.

Нефть

На нефтяном рынке утром в четверг цены пытаются продолжить рост после взлета накануне на фоне геополитической напряженности вокруг Ирана.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве в четверг составила $70,56 за баррель (+0,3% и +4,4% в среду), мартовская цена фьючерса на WTI - $65,42 за баррель (+0,4% и +4,6% накануне).

Поддержку рынку нефти оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке. Трейдеры обеспокоены, что военный конфликт в регионе приведет к перебоям в поставках через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом для экспорта ближневосточной нефти.

Сообщения о достижении некоторого прогресса в переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили эти опасения, однако впоследствии вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что основные требования США до сих пор не выполнены.

В эфире телеканала Fox News Вэнс сказал, что Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. Он подчеркнул, что США хотели бы решить разногласия с Ираном путём дипломатии, однако отметил, что у американского президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

В среду вечером газета Wall Street Journal сообщила, что США сосредоточили наибольшую авиационную мощь на Ближнем Востоке со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец США. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тыс. баррелей. Официальные данные Минэнерго США по запасам нефти будут опубликованы в четверг в 20:00 по Москве. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на увеличение запасов нефти на 2,3 млн баррелей.

