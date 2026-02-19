ЦБ подготовил проект изменений в порядок раскрытия структуры собственности финорганизаций

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Банк России опубликовал проект указания, вводящий обновленный порядок раскрытия информации о структурах собственности финансовых организаций, вступление в силу изменений предусматривается с 1 января 2027 года.

Проект разработан в целях модификации подходов к раскрытию финансовыми организациями неограниченному кругу лиц информации о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых они находятся, в связи с отсутствием положительной динамики в развитии ситуации с иностранными ограничительными мерами в отношении участников российского финансового рынка, говорится в пояснительной записке.

"В условиях санкционного давления со стороны недружественных государств Банком России были предприняты меры, направленные на закрытие публикуемой ранее информации о структурах собственности финансовых организаций. Вместе с тем, данная информация востребована широким кругом пользователей, в том числе участниками финансового рынка. В рамках проекта вводится порядок раскрытия на сайте Банка России информации о структурах собственности финансовых организаций в обобщенном виде", - отмечает ЦБ.

Концепция обобщенного раскрытия сведений о структуре собственности финансовых организаций предполагает отказ от раскрытия идентификационных данных участников структур собственности и сведений о взаимосвязях между ними, а также переход к раскрытию информации о структуре собственности через набор обезличенных критериев.

ЦБ с 2027 года будет требовать от финансовых организаций раскрытия обезличенных данных о структуре собственности, говорила в интервью "Интерфаксу" директор департамента допуска и прекращения деятельности финансовых организаций ЦБ Людмила Тяжельникова.

Банк России в 2022 году дал право банкам и другим финансовым организациям не раскрывать информацию, чувствительную к санкционным рискам, включая данные о структуре собственности и сведения о руководителях. Тяжельникова отмечала, что речь не шла о запрете раскрытия информации. Есть организации, которые продолжают публиковать ее и сейчас, но их немного: структуру собственности раскрывают только 3 банка (менее 1% от общего числа). Среди микрофинансовых компаний информацию продолжают раскрывать 28%, управляющих компаний - 12%, страховщиков - 8%, НПФ - 6%.

"Тем не менее, понимая, что рынку нужна какая-то качественная информация о структурах собственности его участников, мы предложили концепцию обезличенного раскрытия информации, без конкретных данных о персоналиях и их долях. Летом провели опрос, в котором приняло участие более 400 организаций, а также предварительно обсудили наш подход с участниками рынка. Что мы предлагаем? Мы хотим отказаться от публикации данных, идентифицирующих участников структур собственности. При этом мы планируем раскрывать информацию, которая по сути характеризует структуру собственности качественно, через набор критериев, которые мы определили с рынком", - отмечала Тяжельникова.

Этот подход планируется использовать для раскрытия данных о банках, негосударственных пенсионных фондах, страховых и управляющих компаниях, а также микрофинансовых компаниях. Она отметила, что Банк России продолжит получать информацию о структуре собственности в прежнем формате и продолжит выполнять контрольно-надзорные функции в отношении участников структур собственности.

ЦБ предлагает прописать в форму раскрытия ряд критериев с перечислением фактов, характеризующих участников структур собственности, отношения между ними с точки зрения контроля или влияния на финансовую организацию, их деловую репутацию и финансовое положение.