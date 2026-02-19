Поиск

FESCO запустила контейнерный сервис между Камбоджей и РФ

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Транспортная группа FESCO (находится в контуре управления госкорпорации "Росатом") в рамках расширения собственных морских сервисов запустила контейнерные перевозки между Камбоджей и Россией, сообщила компания.

Расчетное транзитное время между Пномпенем (Камбоджа) и Владивостоком составляет в среднем от 12 дней. Полный срок интермодальной доставки первой партии грузов из Камбоджи до конечного получателя в Москве составил 32 дня.

Маршрут включает отправку контейнеров из речного порта Пномпень по внутренним водным путям до порта Хошимин во Вьетнаме, где у FESCO организован региональный хаб для трансшипмента грузов из стран Юго-Восточной Азии. Здесь контейнеры консолидируются и перегружаются на суда регулярной линии FESCO Vietnam Direct Line, которые доставляют их во "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП, входит в FESCO).

После прибытия в ВМТП грузы из Камбоджи могут быть отправлены получателям как на Дальнем Востоке, так и включены в сквозную интермодальную перевозку для доставки в Москву, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Казань и другие города России и стран СНГ контейнерными поездами FESCO.

Основу грузопотока из Камбоджи формируют преимущественно товары легкой промышленности, сельскохозяйственная продукция. Сервис работает в обоих направлениях, что позволяет организовать экспортные отправки российских грузов в Камбоджу по той же логистической цепочке.

Транспортная группа FESCO (головная компания - ПАО "Дальневосточное морское пароходство", ДВМП) владеет активами в сфере портового, железнодорожного и интегрированного логистического бизнеса. FESCO принадлежит Владивостокский морской торговый порт, интермодальный оператор "ФЕСКО интегрированный транспорт", оператор рефрижераторных контейнеров "Дальрефтранс", а также компании "Трансгарант" и "ФЕСКО Транс".

Группа управляет терминальными комплексами в Новосибирске, Хабаровске, Томске, Владивостоке и Калининграде. В ее распоряжении находится парк контейнеров более 200 тыс. TEU, почти 15 тыс. фитинговых платформ. Флот группы включает более 30 судов, эксплуатируемых преимущественно на собственных морских линиях. В ноябре 2023 года контрольный пакет акций ДВМП (92,5%) указом президента РФ передан госкорпорации "Росатом".

