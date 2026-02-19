Поиск

Brent подорожала до $71,12 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Котировки нефти ускорили рост днем в четверг после сильного роста днем ранее.

К 13:42 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,77 (1,09%), до $71,12 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,77 (1,18%), до $65,96 за баррель.

В среду Brent подорожала на 4,35%, WTI - на 4,59%.

Поддержку рынку оказывают опасения эскалации напряженности на Ближнем Востоке из-за возможных военных действий США против Ирана, отмечают аналитики ING. Аналитики оценивают последствия такого шага не только для поставок из самого Ирана, но и из всего ближневосточного региона.

Сообщения о достижении некоторого прогресса на переговорах между Вашингтоном и Тегераном, прошедших ранее на этой неделе в Женеве, временно ослабили обеспокоенность, однако позднее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил Fox News, что основные требования до сих пор не выполнены. По его словам, Вашингтон заинтересован в недопущении создания Тегераном ядерного оружия. США хотели бы решить разногласия с Ираном путем дипломатии, отметил Вэнс, но добавил, что у президента Дональда Трампа есть и иные варианты действий.

Axios сообщил со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут провести в Иране продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

The Wall Street Journal написала, что США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

По данным CBS News, американские военные могут быть готовы ударить по Ирану уже в эту субботу.

Американский институт нефти сообщил, что резервы в США за прошлую неделю сократились на 609 тысяч баррелей. API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные позднее в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что отчет Минэнерго укажет на увеличение резервов на 2,1 млн баррелей.

