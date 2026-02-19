Brent подорожала до $71,3 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился вечером в четверг на волне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 18:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,35%), до $71,3 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,95 (1,46%), до $66,14 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 4%, и теперь Brent торгуется вблизи максимума с августа, а WTI - на максимуме за полгода.

Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Axios сообщил, что в случае неудачи в переговорах США могут провести в Иране продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну". The Wall Street Journal написала, что Штаты сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные о динамике запасов позднее в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что запасы за неделю выросли на 2,1 млн баррелей.