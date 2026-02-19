Поиск

Brent подорожала до $71,3 за баррель

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился вечером в четверг на волне опасений по поводу эскалации напряженности на Ближнем Востоке.

К 18:05 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,95 (1,35%), до $71,3 за баррель. Мартовские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,95 (1,46%), до $66,14 за баррель.

Накануне обе марки подорожали более чем на 4%, и теперь Brent торгуется вблизи максимума с августа, а WTI - на максимуме за полгода.

Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Axios сообщил, что в случае неудачи в переговорах США могут провести в Иране продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну". The Wall Street Journal написала, что Штаты сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Кроме того, в регион направляется второй авианосец. По словам собеседников издания, такое наращивание сил позволит Вашингтону проводить военные операции против Ирана в течение нескольких недель.

Американский институт нефти сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю сократились на 609 тысяч баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Минэнерго США раскроет свои данные о динамике запасов позднее в четверг. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидают, что запасы за неделю выросли на 2,1 млн баррелей.

API Brent WTI Иран США Минэнерго
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

ЦБ оценит необходимость внедрения небольшими банками "спецкнопки" для жалоб на мошенников

Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

 Шохин назвал шаг снижения ставки ЦБ в 0,5 п.п. недостаточным для возобновления инвестиций

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об отказе от иска по изъятию активов "Новоросцемента"

Инфляционные ожидания россиян в феврале снизились до 13,1%

ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

 ЦБ РФ достиг компромисса с Минфином по вопросу ограничений на вывоз золота физлицами

ЦБ сообщил об отсутствии явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

 ЦБ сообщил об отсутствии явной заинтересованности рынка в приватизации НСПК

"Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

 "Ъ" узнал, что власти отказали девелоперу "Самолет" в выдаче льготного кредита

Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний

 Фондовые индексы США выросли вслед за котировками акций технологических компаний
Хроники событий
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 93 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8458 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 430 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });