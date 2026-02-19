Поиск

Банк России отметил в январе сезонное ослабление активности на кредитном рынке

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Кредит экономике России в январе 2026 года сократился на 0,5% после снижения на 0,4% в декабре 2025 года, годовой темп прироста этого показателя по итогам первого месяца текущего года сложился вблизи уровня прошлого месяца и составил 9,4%, сообщил Банк России.

"В январе 2026 года на кредитном рынке наблюдалось сезонное ослабление активности", - говорится в комментарии.

Динамика корпоративного кредитования в январе оставалась слабой: требования к организациям сократились на 0,9% после снижения на 0,6% в декабре.

Корпоративное кредитование в январе сократилось на 0,7% после снижения на 0,2% в декабре. ЦБ объясняет эту динамику более активным погашением компаниями своих обязательств после поступления средств в счет оплаты госзаказа.

"Вложения банков в долговые инструменты нефинансовых организаций незначительно увеличились. Требования к финансовым организациям в январе уменьшились как за счет кредитов и займов, так и за счет вложений в долговые ценные бумаги", - отмечает ЦБ.

Годовой прирост требований к организациям в январе снизился на 0,5 процентного пункта (п.п.) - до 11,4%.

Рост розничного кредитования в январе по-прежнему формировался за счет активности в ипотечном сегменте из-за спроса на кредиты в преддверии ужесточения условий льготной семейной программы.

"В то же время приостановилось сокращение портфеля неипотечных кредитов, и в результате прирост требований к населению по итогам месяца составил 0,8% после 0,4% в декабре, а их годовой темп роста ускорился до 4,1% после 2,8%", - подчеркивается в комментарии.

Средства населения на текущих счетах в январе 2026 года традиционно уменьшились. Частично они были перераспределены на краткосрочные и среднесрочные депозиты, отмечает ЦБ.

