Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4% из-за разовых факторов

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Кредит экономике РФ в декабре сократился на 0,4% после роста на 1,5% в ноябре, говорится в комментарии Банка России.

"В декабре 2025 года динамика кредита экономике была подвержена разовым колебаниям, связанным с особенностями структуры отдельных сделок", - отмечает ЦБ.

В целом за 2025 год рост требований к экономике составил 9,4%.

Основное влияние на динамику кредитования экономики в декабре оказало изменение требований к организациям. Они в декабре сократились на 0,7% после роста на 1,8% в ноябре. В 2025 году этот показатель вырос на 11,8% (с исключением валютной переоценки).

"Нефинансовые компании продолжали наращивать рублевые заимствования у банков в форме как кредитов и займов, прежде всего долгосрочных, так и облигаций. Финансовые организации в конце календарного года активнее погашали накопленные ранее обязательства. С исключением разового эффекта, связанного со структурой отдельных сделок, динамика требований к организациям была положительной, но при этом более слабой, чем в октябре-ноябре, что в том числе объясняется сезонностью, связанной с оплатой госзаказа", - пояснил регулятор.

Объем корпоративных кредитов в декабре сократился на 0,2% после роста на 1,9% в ноябре. В 2025 году корпоративное кредитование выросло на 10,3% (с исключением валютной переоценки).

Умеренное расширение требований к населению в декабре продолжилось: рост составил 0,4% после 0,5% в ноябре (при этом прирост сдерживали сделки по секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов), отмечает ЦБ. В основном росла задолженность в сегменте ипотечного кредитования, подогреваемая повышенным спросом в преддверии ужесточения условий семейной ипотеки. Портфель неипотечных кредитов сократился. В целом за 2025 год темп роста требований к населению составил 2,8%.

Объем кредитов физлицам в декабре вырос на те же 0,4% (0,5% в ноябре). Розничное кредитование в 2025 году увеличилось на 3,0%.