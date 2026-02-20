Поиск

Уолл-стрит снизилась в четверг

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы завершили в минусе торги в четверг, инвесторы оценивали протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 32,6% относительно предыдущего месяца и достиг $70,3 млрд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что дефицит составит $55,5 млрд.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 206 тыс. Падение стало максимальным с ноября прошлого года.

Между тем опубликованный протокол январского заседания американского ЦБ показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

При этом, как отмечается в документе, руководители ФРС обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции. Участники рынка видят нулевую вероятность подъема ставки в текущем году и рассчитывают на два снижения, на 25 базисных пунктов каждое.

Также участники рынка следили за новостями из корпоративного сектора.

Акции Walmart Inc. подешевели на 1,4%. Крупнейший американский ритейлер сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2026 финансового года на 19,4%, при этом выручка компании увеличилась на 5,6%.

Цена бумаг Deere & Co. подскочила на 11,7%. Американский производитель сельскохозяйственного оборудования в прошлом финквартале увеличил выручку на 13%, сильнее прогнозов аналитиков.

Капитализация DoorDash Inc. выросла на 1,6%. Сервис доставки еды в четвертом квартале прошлого года увеличил выручку на 38%, чистую прибыль - более чем в 1,5 раза.

Рыночная стоимость Analog Devices опустилась на 0,3%, хотя американский производитель полупроводниковой продукции в первом квартале 2026 финансового года увеличил чистую прибыль более чем вдвое, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли прогнозы.

Котировки акций eBay поднялись на 3,1%. Крупнейший в мире интернет-аукцион сократил чистую прибыль в четвертом квартале 2025 года на 23% и увеличил выручку на 15%.

Стоимость бумаг Carvana упала на 8% после того, как ритейлер подержанных автомобилей разочаровал инвесторов своей прибылью за четвертый квартал.

Акции Herbalife подскочили на 18% на новости, что футболист Криштиану Роналду инвестировал в производителя биодобавок $7,5 млн.

Индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 0,54% и составил 49395,16 пункта. Лидерами снижения в индексе стали акции Boeing Co. и Sherwin-Williams Co., подешевевшие более чем на 2%.

Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,28% - до 6861,89 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,31% и завершил торги на уровне 22682,73 пункта.

