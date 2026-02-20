Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию незначительным изменением индекса IMOEX2

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в пятницу консолидируется при смешанной динамике blue chips из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели в отсутствие прорыва в трехсторонних переговорах США-РФ-Украина по украинскому урегулированию. Фактором поддержки выступает подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднялся к $71,9 за баррель) из-за усиления риска военной эскалации вокруг Ирана. Индекс IMOEX2 за минуту торгов не претерпел существенных изменений.

К 07:01 МСК индекс МосБиржи составил 2772,34 пункта (-0,02%); в лидерах снижения выступили акции "Аэрофлота" (-0,4%), "НЛМК" (-0,4%), "Яндекс" (-0,3%), при этом подросли бумаги "Интер РАО" (+0,5%), "Русала" (+0,5%), "Роснефти" (+0,4%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 февраля, составляет 76,6405 руб. (+48,81 копейки).

Подешевели также акции "Сургутнефтегаза" (-0,2% и -0,1% "префы"), "Татнефти" (-0,2%), "НОВАТЭКа" (-0,2%), "Норникеля" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), "ММК" (-0,1%), "ВК" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,4%), "Хэдхантера" (+0,3%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "Северстали" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,1%), "Т-Технологии" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп вновь выразил уверенность в том, что украинский конфликт удастся завершить. "Мы закончили восемь войн, и, я думаю, мы закончим девятую", - заявил Трамп в четверг на заседании Совета мира, говоря о конфликте на Украине.

Тем временем Трамп принял решение продлить на год режим чрезвычайной ситуации, предусматривающий действие ряда санкций против России, сообщается в документе, размещенном в американском Федеральном реестре. "Я продлеваю на год национальный режим ЧС, введенный указом 13660", - приводятся слова Трампа в документе.

Этот режим предусматривает продление ряда антироссийских санкций, введенных указами президентов США в 2014-м, 2018-м и 2022 годах.

Режим ЧС в связи с украинскими событиями в США ввели в 2014 году. Тогда указ президента США Барака Обамы 13660, опубликованный 6 марта 2014 года, предполагал замораживание собственности "ряда лиц, причастных к развитию ситуации на Украине". Изначально речь шла о тех, кто способствовал присоединению Крыма к РФ. Затем, уже в годы первого президентства Трампа и президентства Джо Байдена, перечень подобного рода санкций в рамках данного режима несколько раз расширялся.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, попытки рынка акций подрасти пока неудачны в отсутствие явных позитивных драйверов и новых идей. Дорожающая нефть из-за ожиданий эскалации конфликта между США и Ираном пока не способна оказать должной поддержки российскому рынку акций. Американские СМИ прогнозируют удар по ядерным объектам Ирана уже в эту субботу.

Индекс МосБиржи продолжает консолидироваться в боковом диапазоне 2700-2800 пунктов. Более сильный уровень сопротивления находится на 2845 пунктах, а поддержка - на 2675 пунктах. При этом индекс не выходит за границы восходящего тренда и, возможно, собирается с силами, чтобы двинуться в сторону 3000 пунктов, считает Калачев.

В США накануне индексы акций снизились на 0,3-0,5% во главе с Dow, инвесторы оценивали протокол январского заседания Федеральной резервной системы (ФРС) и статданные по американской экономике.

Как стало известно в четверг, дефицит внешнеторгового баланса США в декабре увеличился на 32,6% относительно предыдущего месяца и достиг $70,3 млрд. Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали, что дефицит составит $55,5 млрд.

Тем временем число первичных заявок на пособия по безработице в Штатах на прошлой неделе сократилось на 23 тыс. - до 206 тыс. Падение стало максимальным с ноября прошлого года.

Опубликованный протокол январского заседания американского ЦБ показал, что руководители Федрезерва не намерены спешить с дальнейшим смягчением денежно-кредитной политики. Большинство участников заседания дали понять, что хотели бы увидеть прогресс в замедлении темпа роста цен, прежде чем рассматривать дальнейшее снижение базовой процентной ставки.

При этом, как отмечается в документе, руководители ФРС обсуждали возможность ужесточения ДКП в случае сохранения высокой инфляции. Участники рынка видят нулевую вероятность подъема ставки в текущем году и рассчитывают на два снижения, на 25 базисных пунктов каждое.

В Азии в пятницу также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,2%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,8%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1%).

Биржи материкового Китая закрыты всю неделю в связи с праздником (Новый год по лунному календарю).

На нефтяном рынке утром в пятницу цены сохраняют позитивный импульс после ралли в предыдущие дни, когда Brent поднималась до $72 за баррель - максимума с начала августа.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК составила $71,88 за баррель (+0,3% и +1,9% в четверг), мартовская цена фьючерса на WTI - $66,69 за баррель (+0,5% и +1,9% накануне).

Рост котировок отражает премию за геополитический риск, возросшую из-за опасений военных действий США против Ирана. Последний контролирует Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых потоков нефти.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отметил, что Иран не признает ряд "красных линий" президента Дональда Трампа. Он добавил, что Трамп может в итоге решить, что дипломатия исчерпала свой потенциал.

Трамп заявил в четверг на борту своего самолета, что у Ирана есть 10-15 дней для заключения соглашения с США по ядерной проблеме, в противном случае с Ираном "произойдут очень плохие вещи". "Мы получим сделку тем или иным способом", - добавил он.

Члены Палаты представителей США на следующей неделе планируют проголосовать по проекту резолюции, согласно которой президент США не сможет проводить военные действия против Ирана без одобрения Конгресса, сообщил член Палаты представителей Ро Ханна.

Агентство Axios ранее сообщило со ссылкой на источники, что в случае неудачи в переговорах США могут провести в Иране продолжительную военную операцию, которая "будет больше похожа на полномасштабную войну".

Кроме того, по данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 9,014 млн баррелей - максимальными темпами с недели, завершившейся 12 сентября 2025 года. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.