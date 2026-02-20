"Русал" предложил создать единую ОЭЗ на территории всей Сибири

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Драйвером развития Сибирского федерального округа может стать создание на его территории единой Особой экономической зоны (ОЭЗ) с общими преференциями для каждого региона, считает вице-президент АО "РУСАЛ Менеджмент" Елена Безденежных.

"У нас в стране 59 ОЭЗ (...). Единственная из них, как территориальная единица, - это Калининградская область. Мы предлагаем создать такую же общую экономическую зону в Сибирском федеральном округе, сделать как в Китае - ОЭЗ "Сибирь". И здесь уже рассматривать, внутри нее, существующие взаимоувязанные процессы, развитие производственных цепочек, повышать уровень переработки. В таких условиях, которые существуют сейчас (для каждой отдельной ОЭЗ - ИФ), в отдельном взятом регионе, городе и компании, это сделать невозможно", - сказала она, выступая на научно-практической конференции "Сибирский экспресс-2026" в Красноярске.

ОЭЗ в Калиниградской области - действующий специальный режим, распространяющийся на всю территорию региона, предоставляющий резидентам таможенные преференции, налоговые льготы и сниженные страховые взносы.

В настоящее время в Сибири существуют ряд ОЭЗ в отдельных регионах округа. К ним относятся как промышленные ОЭЗ ("Красноярская технологическая долина", "Авангард" в Омске), так и туристические ("Бирюзовая Катунь" в Алтайском крае и "Ворота Байкала" в Иркутской области) и инновационные ("Томск").

Всероссийская научно-практическая конференция "Сибирский экспресс-2026" проходит 19-20 февраля в Сибирском федеральном университете. Мероприятие является площадкой для обмена опытом среди органов власти, бизнеса и научного сообщества, выработки совместных решений и укрепления межрегиональных связей в контексте развития Сибирского федерального округа.