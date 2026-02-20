Рубль на "Мосбирже" чуть дорожает к юаню вслед за ростом котировок нефти

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - На открытии торгов на "Московской бирже" рубль незначительно укрепляется к юаню на фоне растущих котировок нефти.

Торги проходят при сниженной активности рынка перед длительными праздничными выходными. Кроме того, на этой неделе биржи Китая не работают, так как в стране отмечают Новый год по лунному календарю.

За первую минуту торгов юань подешевел на 0,3 копейки, до 11,047 рубля. При этом юань оказался на 2,77 копейки ниже уровня действующего официального курса.

Диапазон 10,8-11,5 рублей за юань для валютной пары юань/рубль по-прежнему остается актуальным, при этом в ходе торговой сессии пятницы (на фоне пониженной активности участников) сохранится высокая волатильность, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдана Зварича.

"На наш взгляд, рубль может продолжить тенденцию к укреплению, что приведет к отступлению юаня в район 11 рублей. Этому будут способствовать повышенные объемы продаж валюты со стороны ЦБ и сезонно слабый спрос на импорт, - пишет эксперт. - При этом на следующей неделе рубль получит дополнительную поддержку в виде роста объемов продаж валюты со стороны экспортеров в преддверии пика налоговых выплат, который приходится на 2 марта, что будет способствовать закреплению юаня ниже данной отметки".

Цены на нефть продолжают расти утром в пятницу, накануне они завершили торги на максимумах за шесть месяцев.

К 10:08 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,53%, до $72,03 за баррель. Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 0,93%, до $66,82 за баррель.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Трейдеры опасаются, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

Поддержку ценам на нефть также оказали данные по коммерческим запасам нефти в США. Министерство энергетики сообщило, что на прошлой неделе резервы упали на 9,014 млн баррелей. Это самое большое сокращение с сентября. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина снизились на 3,213 млн баррелей, дистиллятов - на 4,566 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,095 млн баррелей - максимально с июня прошлого года.