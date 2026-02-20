Денежная база в России выросла с 6 по 13 февраля на 122,2 млрд рублей

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Объем денежной базы в узком определении в РФ на 13 февраля составил 19607,4 млрд рублей, сообщила пресс-служба Банка России.

На 6 февраля денежная база в России равнялась 19485,2 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,62%, или на 122,2 млрд рублей.

Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в ЦБ.