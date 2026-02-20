Инвестор из США хочет применить технологию заводского строительства линий СПГ НОВАТЭКа на Аляске

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американский инвестор Джентри Бич (Gentry Beach) осенью 2025 года подписал соглашение с компанией "НОВАТЭК" о разработке месторождения природного газа на Аляске, сообщает газета The New York Times со ссылкой на интервью бизнесмена.

Речь идет об использовании российской технологии строительства заводов СПГ на плавучих платформах, которой обладает Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) "НОВАТЭКа" в Мурманске.

Издание также приводит комментарий "НОВАТЭКа", что компания "действительно ведет переговоры о потенциальном использовании" своей технологии сжижения природного газа в отдаленных районах северной Аляски, не подтверждая при этом, что сотрудничает именно с Бичем.

NYT напоминает, что президент России Владимир Путин в сентябре 2025 года, вскоре после встречи с президентом США Дональдом Трампом, комментировал эту тему.

"У нас есть хорошие предложения по работе с компаниями США на Аляске. Причем там ресурсы есть, а у нас есть технологии добычи и сжижения газа, которые являются гораздо более эффективными, чем те, которыми располагают наши некоторые американские партнеры. Они это знают, и на уровне участников экономической деятельности, компании, готовы к сотрудничеству. Не от нас зависит - мы тоже готовы, но, если там будут политические решения, мы будем двигаться и по этому направлению, и в Арктике можем совместно работать", - поделился российский лидер в ходе Восточного экономического форума.

В 2022 году резидент ТОР ООО "НОВАТЭК-Мурманск" ввело в эксплуатацию первый в мире, не имеющий аналогов, Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС), на котором строятся ОГТ и устанавливаются СПГ-модули.