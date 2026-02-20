Danone в 2025 году сократила чистую прибыль на 9,7%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Французский производитель продуктов питания и напитков Danone SA по итогам 2025 года зафиксировал слабое снижение выручки и сократил чистую прибыль на 9,7%.

Как сообщается в отчетности компании, чистая прибыль в минувшем году составила 1,83 млрд евро против 2,02 млрд евро годом ранее.

Выручка уменьшилась на 0,3%, до 27,28 млрд евро. Сопоставимые продажи (LfL) выросли на 4,5%.

Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит сама компания, оценивали выручку Danone в 27,32 млрд евро и прогнозировали увеличение сопоставимых продаж на 4,4%.

Объем продаж в натуральном выражении вырос на 2,7%, цены - на 1,8%.

Выручка в Европе в прошлом году увеличилась на 2,2%, в Китае, Северной Азии и Океании - на 7%. Продажи в Северной Америке сократились на 4%, в Латинской Америке - на 7,8%, в регионе AMEA (Азия, Ближний Восток и Африка) - на 1,4%. Сопоставимые продажи во всех регионах повысились - на 2,3%, 11,7%, 2%, 6% и 5,6% соответственно.

Доходы подразделения по производству молочных и растительных продуктов уменьшились на 2,3%, подразделения по выпуску воды - на 2,6%. Показатель LfL для этих сегментов поднялся на 3,5% и 1,9% соответственно.

Подразделение по производству специализированного питания нарастило выручку на 3,8%, тогда как его сопоставимые продажи поднялись на 7,4%.

По итогам 2026 года Danone прогнозирует повышение сопоставимых продаж на 3-5%.

Совет директоров компании предложил установить дивиденды за 2025 год в размере 2,25 евро на акцию, что на 4,7% выше, чем годом ранее.

Капитализация Danone с начала года сократилась на 3,5%, до 47,82 млрд евро.