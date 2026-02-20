Американская Honeywell стала лицензиаром нефтепереработки первого НПЗ в Грузии

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Компания Black Sea Petroleum (BSP), реализующая проект строительства первого в Грузии нефтеперерабатывающего завода, заключила соглашение с американским техническим конгломератом Honeywell International о проектировании и лицензировании нефтепереработки, сообщила грузинская компания.

"Соглашение охватывает проектирование и лицензирование крупного нефтеперерабатывающего завода, что является историческим шагом вперед как для компании, так и для развития энергетического сектора Грузии", - говорится в пресс-релизе BSP.

В соответствии с соглашением, Honeywell предоставит BSP лицензии на технологические процессы, базовое проектирование, специализированное оборудование и катализаторы, что позволит грузинскому НПЗ производить авиационное топливо, бензин, дизельное топливо и судовое топливо в соответствии с международными стандартами.

BSP также сообщила, что первая очередь НПЗ в Кулеви мощностью 1,2 млн тонн нефти в год введена в эксплуатацию. В настоящее время ведется строительство второй очереди, ввод которой увеличит мощности завода до 3,3 млн тонн в год. В перспективе их планируется нарастить до 4,5 млн тонн.

Строительством НПЗ около нефтеналивного терминала ГНКАР в порту Кулеви занимается Black Sea Petrolium, общий объем инвестиций в проект оценивается на уровне $700 млн. Первый этап проекта финансируется за счет синдицированного кредита в размере $110 млн от грузинских коммерческих банков.

По данным грузинских СМИ, основным акционером BSP является грузинская MK Capital, принадлежащая Маке Асатиани. В конце сентября прошлого года бывший вице-премьер - министр экономики страны Леван Давиташвили был назначен председателем наблюдательного совета НПЗ в Кулеви.

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе 10 февраля заявил о готовности к консультациям с Евросоюзом по поводу возможных санкций в отношении порта Кулеви в рамках проекта двадцатого пакета санкций против России. Как пишут грузинские СМИ, в конце 2025 года были возобновлены поставки нефти из РФ на нефтетерминал в Кулеви, откуда она транспортировалась на новый терминал Кулевийского НПЗ.

Honeywell - американский промышленно-технологический конгломерат, работающий в сферах энергетики, аэрокосмических технологий, промышленной автоматизации и цифровых решений. Компания сотрудничает с крупнейшими мировыми энергетическими компаниями.