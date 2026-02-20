"Казатомпром" намерен поставить в Индию крупную партию уранового концентрата

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Казахстанская национальная атомная компания "Казатомпром" намерена продать крупную партию уранового концентрата в Индию, следует из сообщения компании.

Сделка будет обсуждаться на внеочередном общем собрании акционеров, говорится в объявлении "Казатомпрома" о предстоящем собрании. Его дата пока не указывается.

"Между АО "НАК "Казатомпром" и управлением закупок и материальных запасов департамента атомной энергии правительства Республики Индия (УЗМЗ) достигнута договоренность о продаже в адрес УЗМЗ концентратов природного урана в форме U3O8 посредством физической поставки в Республику Индия", - говорится в сообщении.

Стоимость планируемой сделки превышает 50% от общего размера балансовой стоимости активов компании, в связи с чем, согласно требованиям действующего законодательства, данная сделка выносится на рассмотрение общего собрания акционеров.

"Детали заключаемой сделки в части ценообразования, объемов и сроков поставок не подлежат раскрытию ввиду конфиденциальности соответствующей информации и наличия коммерческой тайны согласно внутренним правилам компании. УЗМЗ также настаивает на сохранении максимальной конфиденциальности информации об условиях заключаемой сделки", - указывается в сообщении.

"Казатомпром" занимается добычей урана, переработкой редких металлов, производством и сбытом бериллиевой и танталовой продукции. 100% продукции компании экспортируется. Компания подконтрольна государству (в том числе у госфонда "Самрук-Казына" 62,99% акций, у Минфина Казахстана - 12,01%), free float составляет 25%.

По итогам 2025 года "Казатомпром" нарастил производство урана на 11%, до 25,84 тыс. тонн. В 2026 году компания планирует добыть 27,5-29 тыс. тонн урана.