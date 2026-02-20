Поиск

Aston Martin сократил годовые продажи машин на 10%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin Lagonda Global Holdings в 2025 году продал 5448 машин против 6003 годом ранее, сообщила компания.

Скорректированный убыток по показателю EBIT Aston Martin в 2025 году будет чуть хуже прогнозов аналитиков, сказано в сообщении. Самый свежий консенсус-прогноз, составленный самой компанией, предусматривал убыток в диапазоне от 139 млн фунтов стерлингов ($187 млн) до 184 млн фунтов.

Окончательная отчетность за 2025 год будет обнародована 25 февраля.

Aston Martin отметил сложные рыночные условия в прошлом году из-за введенных Соединенными Штатами импортных пошлин и сокращения поставок наиболее дорогих моделей.

Кроме того, компания сообщила о намерении продать права на название гоночной команды Aston Martin F1 за 50 млн фунтов. Покупателем выступит фирма AMR GP Holdings, которая управляет этой командой.

За последние 12 месяцев капитализация Aston Martin рухнула вдвое, до 603 млн фунтов.

