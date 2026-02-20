Минэкономразвития внесло в кабмин проект об упрощении расширения ОЭЗ для крупных инвесторов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития России направило в правительство проект постановления о внесении изменений в правила создания и расширения особых экономических зон. Об этом сообщил министр экономического развития Максим Решетников в ходе совещания по социально-экономическому развитию в республике Мордовия.

Согласно сообщению пресс-службы Минэкономразвития, проект предусматривает возможность расширения особых экономических зон без достижения установленного уровня эффективности при наличии крупного инвестора. Минимальный объем инвестиций такого инвестора составит от 20 млрд рублей для промышленно-производственных и портовых зон и от 5 млрд рублей – для туристско-рекреационных и технико-внедренческих зон.

Также предлагается упростить процедуру технического расширения границ ОЭЗ для включения в состав зоны объектов инфраструктуры, которое можно будет оформлять без проведения заседания федеральной межведомственной рабочей группы.

Отдельные изменения касаются требований к объему инвестиций резидентов. Предлагается заменить обязанность по вложению двух третей заявленного объема инвестиций в первые три года после получения статуса на минимальный порог инвестиций за тот же период. Он составит 150 млн рублей для промышленно-производственной деятельности, 5 млн рублей – для туристско-рекреационной и портовой деятельности и 1 млн рублей – для технико-внедренческой деятельности.

"Предлагаемые изменения направлены на повышение гибкости механизма ОЭЗ и ускорение запуска крупных инвестиционных проектов. Мы создаем более предсказуемые условия для бизнеса, учитываем специфику инвестиционных циклов и одновременно сохраняем требования к эффективности работы зон. Это позволит регионам быстрее готовить площадки под инвесторов и снижать издержки на старте проектов", - цитируют в Минэкономразвития Максима Решетникова.

В министерстве отметили, что в России функционируют 59 особых экономических зон. По итогам 2025 года в ОЭЗ зарегистрировано 1 тыс. 447 резидентов, в том числе 231 новый резидент. Совокупный объем инвестиций резидентов составил 3 трлн 806,6 млрд рублей, создано 120,27 тыс. рабочих мест. Объем обязательных платежей нарастающим итогом достиг 507,9 млрд рублей.