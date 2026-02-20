Поиск

ВТБ раскрыл схему конвертации "префов" в обыкновенные акции

В результате конвертации доля государства в капитале банка составит 74,45%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ при конвертации привилегированных акций в обыкновенные будет использовать средневзвешенную цену акций за 2025 год - 82,67 рубля, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Доля государства в капитале банка составит 74,45% (сейчас - 50,1% обыкновенных и 80,6% в УК с учетом "префов" обоих типов), но доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится, добавил он.

"В результате конвертации доля миноритариев в обыкновенных акциях уменьшится, но доля в дивидендном потоке не изменится в силу того, что он как распределялся на обыкновенные акции плюс "префы", так и будет распределяться теперь на обыкновенные акции, которые внутри будут иметь сконвертированный из "префов" кусок обыкновенных акций", - пояснил топ-менеджер.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов суммарным номинальным объемом 521 млрд рублей, которые принадлежат государству. В 2025 году ВТБ заявил, что намерен упростить структуру капитала и убрать из него "префы", которые миноритарии могут воспринимать как угрозу нарушения принципа равенства при распределении дивидендов.

"Мы решили после долгих консультаций пойти по пути законодательных изменений. (...) Изменения делают оба типа наших привилегированных акций конвертируемыми в обыкновенные акции. Сейчас они не конвертируемые. Второе, мы фиксируем в этих изменениях коэффициент конвертации - это, наверное, самая интригующая часть нашей коммуникации", - заявил Пьянов.

ВТБ будет конвертировать "префы" с коэффициентом, который рассчитывается как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции каждого типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции, определенной по результатам организованной организованных торгов биржи за 2025 год. Номинал привилегированных акций первого типа составляет 0,01 рубля, второго типа - 0,1 рубля.

"Естественно, мы посчитали, какая будет средневзвешенная цена, по справке от биржи - это 82,67 рубля за одну обыкновенную акцию (...) Это доказательство ранее сделанных коммуникаций, что мы в рамках дизайна конвертации "префов" будем делать это в интересах миноритарных акционеров, с учетом их интересов", - заявил топ-менеджер, назвав итоговую конфигурацию "великим компромиссом".

По его словам, была большая дискуссия вокруг оценки стоимости привилегированных акций для конвертации, так как они не котируются на рынке. "Существующее российское законодательство провозглашает базовый принцип: номинал к номиналу для конвертации. Мы вынуждены были прописывать индивидуальный алгоритм коэффициента конвертации, потому что номинал к номиналу - это то, что явно было бы негативно воспринято рынком", - заявил Пьянов.

Поправки, позволяющие конвертировать "префы", вносятся в законопроект № 1082676-8 о расширении сферы действия ФЗ о порядке осуществления иностранных инвестиций в российские стратегически значимые предприятия. ВТБ ожидает, что уже в феврале законопроект будет принят во втором и третьем чтении и в марте будет подписан президентом.

В марте же ВТБ проведет наблюдательный совет, на котором будет утверждена дата внеочередного собрания акционеров по вопросу конвертации. Ожидается, что голосование состоится в апреле, а уже в начале мая банк зарегистрирует изменения в устав.

"Таким образом, к началу мая капитал банка ВТБ будет представлен только обыкновенными акциями в результате конвертации. И что тоже немаловажно, при выплате дивидендов в 2026 году за 2025 год на дату отсечения фиксации реестра имеющих право на получение дивидендов, все акционеры - и государство, и миноритарии - будут представлены только обыкновенными акциями", - заявил Пьянов.

ВТБ также рассматривал "транзакционную" схему конвертации - выкуп "префов" на свой баланс и выпуск новых обыкновенных акций. Этот вариант не требовал изменений в законодательство, но банк от него отказался.

Пьянов заявил, что конвертация окажет нейтральный эффект на капитал ВТБ и нормативы достаточности собственных средств банка. "Это превращение капитала, представленного привилегированными акциями, в капитал, представленный обыкновенными акциями, то есть с точки зрения достаточности капитала и размера капитала - это изменение формы, но не изменение общей суммы", - сказал он.

Он также заявил, что конвертация никак не повлияет на распределение дивидендов по итогам 2025 года, но при этом позволит упростить расчеты по выплатам акционерам.

ВТБ Дмитрий Пьянов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

ЦБ оценит необходимость внедрения небольшими банками "спецкнопки" для жалоб на мошенников
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8461 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });