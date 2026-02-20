ВТБ раскрыл схему конвертации "префов" в обыкновенные акции

В результате конвертации доля государства в капитале банка составит 74,45%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ при конвертации привилегированных акций в обыкновенные будет использовать средневзвешенную цену акций за 2025 год - 82,67 рубля, сообщил журналистам первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Доля государства в капитале банка составит 74,45% (сейчас - 50,1% обыкновенных и 80,6% в УК с учетом "префов" обоих типов), но доля миноритариев в дивидендном потоке не изменится, добавил он.

"В результате конвертации доля миноритариев в обыкновенных акциях уменьшится, но доля в дивидендном потоке не изменится в силу того, что он как распределялся на обыкновенные акции плюс "префы", так и будет распределяться теперь на обыкновенные акции, которые внутри будут иметь сконвертированный из "префов" кусок обыкновенных акций", - пояснил топ-менеджер.

Значительная часть капитала ВТБ существует в виде привилегированных акций двух типов суммарным номинальным объемом 521 млрд рублей, которые принадлежат государству. В 2025 году ВТБ заявил, что намерен упростить структуру капитала и убрать из него "префы", которые миноритарии могут воспринимать как угрозу нарушения принципа равенства при распределении дивидендов.

"Мы решили после долгих консультаций пойти по пути законодательных изменений. (...) Изменения делают оба типа наших привилегированных акций конвертируемыми в обыкновенные акции. Сейчас они не конвертируемые. Второе, мы фиксируем в этих изменениях коэффициент конвертации - это, наверное, самая интригующая часть нашей коммуникации", - заявил Пьянов.

ВТБ будет конвертировать "префы" с коэффициентом, который рассчитывается как отношение номинальной стоимости одной привилегированной акции каждого типа к средневзвешенной цене одной обыкновенной акции, определенной по результатам организованной организованных торгов биржи за 2025 год. Номинал привилегированных акций первого типа составляет 0,01 рубля, второго типа - 0,1 рубля.

"Естественно, мы посчитали, какая будет средневзвешенная цена, по справке от биржи - это 82,67 рубля за одну обыкновенную акцию (...) Это доказательство ранее сделанных коммуникаций, что мы в рамках дизайна конвертации "префов" будем делать это в интересах миноритарных акционеров, с учетом их интересов", - заявил топ-менеджер, назвав итоговую конфигурацию "великим компромиссом".

По его словам, была большая дискуссия вокруг оценки стоимости привилегированных акций для конвертации, так как они не котируются на рынке. "Существующее российское законодательство провозглашает базовый принцип: номинал к номиналу для конвертации. Мы вынуждены были прописывать индивидуальный алгоритм коэффициента конвертации, потому что номинал к номиналу - это то, что явно было бы негативно воспринято рынком", - заявил Пьянов.

Поправки, позволяющие конвертировать "префы", вносятся в законопроект № 1082676-8 о расширении сферы действия ФЗ о порядке осуществления иностранных инвестиций в российские стратегически значимые предприятия. ВТБ ожидает, что уже в феврале законопроект будет принят во втором и третьем чтении и в марте будет подписан президентом.

В марте же ВТБ проведет наблюдательный совет, на котором будет утверждена дата внеочередного собрания акционеров по вопросу конвертации. Ожидается, что голосование состоится в апреле, а уже в начале мая банк зарегистрирует изменения в устав.

"Таким образом, к началу мая капитал банка ВТБ будет представлен только обыкновенными акциями в результате конвертации. И что тоже немаловажно, при выплате дивидендов в 2026 году за 2025 год на дату отсечения фиксации реестра имеющих право на получение дивидендов, все акционеры - и государство, и миноритарии - будут представлены только обыкновенными акциями", - заявил Пьянов.

ВТБ также рассматривал "транзакционную" схему конвертации - выкуп "префов" на свой баланс и выпуск новых обыкновенных акций. Этот вариант не требовал изменений в законодательство, но банк от него отказался.

Пьянов заявил, что конвертация окажет нейтральный эффект на капитал ВТБ и нормативы достаточности собственных средств банка. "Это превращение капитала, представленного привилегированными акциями, в капитал, представленный обыкновенными акциями, то есть с точки зрения достаточности капитала и размера капитала - это изменение формы, но не изменение общей суммы", - сказал он.

Он также заявил, что конвертация никак не повлияет на распределение дивидендов по итогам 2025 года, но при этом позволит упростить расчеты по выплатам акционерам.