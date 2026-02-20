Сбер предложил усилить антифрод-регулирование при выдаче средств в офисах банков

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк заявил о необходимости усилить антифрод-законодательство при выдаче денежных средств в офисах банков.

"Что касается направлений, которые необходимо усилить, в том числе через законодательные меры. Первое - выдача денежных средств в офисах банков. Сегодня эта операция не попадает под антифрод-регулирование. Второе - борьба с инфраструктурой в России, через которую идут мошеннические звонки", - заявил директор департамента противодействия мошенничеству Сбербанка Сергей Велигодский, выступая на форуме "Кибербезопасность в финансах":

"Что я имею в виду? Звонки злоумышленников сегодня заходят через симбоксы, с помощью SIM-карт. К сожалению, у нас система не позволяет их оперативно выявлять и блокировать. В этом направлении, мне кажется, необходимо усилить работу, в том числе на уровне взаимодействия операторов и МВД", - добавил Велигодский.

По его словам, сейчас нет полноценного системного анализа причин появления SIM-карт у мошенников.

"Мы знаем, что есть большая проблема с выдачей SIM-карт на умерших граждан, что есть проблема с использованием дропов для получения SIM-карт. Но как в целом SIM-карты сегодня распределены в общем объёме "серого" рынка и какие есть ещё уязвимости - необходимо выяснить. Без этих цифр и без понимания этой картинки сложно найти механизмы противодействия", - отметил он.

Велигодский также заявил о необходимости рассмотреть регулирование криптовалют с точки зрения антифрода, так как это основной инструмент вывода украденных средств.