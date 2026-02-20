Поиск

Nvidia близка к вложению в OpenAI до $30 млрд вместо согласованных ранее $100 млрд

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Американская Nvidia Corp. обсуждает вложение до $30 млрд в ИИ-стартап OpenAI в рамках инвестраунда с потенциальной оценкой стоимости всей компании на уровне $730 млрд без учета привлекаемых средств (pre-money), сообщает CNBC со ссылкой на источник.

По его словам, эта инвестиция не входит в объявленную в сентябре 2025 года многолетнюю инфраструктурную сделку двух компаний и не привязана к каким-либо целям внедрения продукции Nvidia, но та может инвестировать в последующих раундах в соответствии с этим соглашением. Источники Financial Times утверждают, что Nvidia близка к финализации новой инвестиции и что она заменит сентябрьскую сделку. Тогда чипмейкер обязался вложить в OpenAI до $100 млрд траншами по $10 млрд по мере ввода мощностей ее дата-центров. Партнерство предусматривало развертывание систем Nvidia для ИИ-инфраструктуры OpenAI следующего поколения общей потребляемой мощностью не менее 10 ГВт.

В опубликованной в ноябре последней квартальной отчетности Nvidia заявила об отсутствии "гарантий того, что мы заключим окончательные соглашения в отношении возможности OpenAI или других потенциальных инвестиций". В том же месяце она заключила соглашение о вложении до $10 млрд в другой ИИ-стартап - Anthropic. OpenAI, в свою очередь, также сотрудничает с AMD и Broadcom. Новая отчетность Nvidia будет опубликована 25 февраля.

The Wall Street Journal в январе сообщала, что инфраструктурная сделка Nvidia и OpenAI "приторможена". Глава OpenAI Сэм Альтман писал в соцсети X, что его компания любит сотрудничать с Nvidia и он не понимает, "откуда берется все это сумасшествие".

Глава Nvidia Дженсен Хуан в февральском интервью CNBC отметил, что чипмейкер обязательно примет участие в новом инвестраунде разработчика ChatGPT.

Значительную часть привлеченного капитала OpenAI реинвестирует в продукцию Nvidia, говорят источники FT.

Bloomberg со ссылкой на источники накануне сообщил, что OpenAI близка к закрытию первого этапа нового инвестраунда, в ходе которого может привлечь более $100 млрд. Общая оценка компании с учетом новых инвестиций может превысить $850 млрд, сказали его источники.

По их словам, на первом этапе финансирование поступит главным образом от стратегических инвесторов OpenAI, включая Amazon, SoftBank, Nvidia и Microsoft.

Первый этап раунда может быть завершен к концу текущего месяца. В следующем этапе, который пройдет позднее, участие примут венчурные и суверенные фонды, а также другие финансовые институты. Их инвестиции могут существенно увеличить общий объем привлеченных средств.

