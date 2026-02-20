ЦБ предложил проработать удаленное открытие счета в приложении для интуристов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предложил проработать возможность удаленного открытия счета в мобильном приложении Visit Russia с проведением идентификации лица, открывающего такой счет, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Как следует из полученного в ответ на запрос РСТ письма за подписью зампреда Банка России Зульфии Кахрумановой, ЦБ концептуально поддержал проект и предложил объединению при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проработать возможность удаленного открытия счета в мобильном приложении Visit Russia с проведением идентификации лица, открывающего такой счет, с использованием "Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА) и "Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" (ЕБС)", - говорится в сообщении.

Visit Russia - цифровой сервис для иностранцев, которые планируют посетить Россию. Через него можно забронировать размещение, транспорт и услуги гидов в России, приобрести страховку и оформить электронную визу.

"Проект предполагает механизм верификации цифрового профиля гостя при пересечении им границы. Для создания сквозных цифровых маршрутов должно быть доступно открытие виртуальной банковской карты "Мир", получение eSim карты российского оператора, заселение по биометрии, приобретение билетов на все виды транспорта и оплата услуг с биометрической идентификацией", - напомнили в РСТ.

По его данным, Агентство стратегических инициатив также поддержало проект и присвоило ему категорию "лидерский", в которую попадают проекты, "которые имеют прорывной потенциал и могут повлиять на социально-экономическое развитие страны.

В 2025 году, по данным правительства, Россию посетило 4,8 млн иностранных туристов, которые останавливались в отелях. По сравнению с 2024 годом турпоток вырос почти на 15%. Целевой показатель нацпроекта "Туризм и гостеприимства" предполагает увеличение турпотока к 2030 году до 16 млн.