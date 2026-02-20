Поиск

ЦБ предложил проработать удаленное открытие счета в приложении для интуристов

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк России предложил проработать возможность удаленного открытия счета в мобильном приложении Visit Russia с проведением идентификации лица, открывающего такой счет, сообщил Российский союз туриндустрии (РСТ).

"Как следует из полученного в ответ на запрос РСТ письма за подписью зампреда Банка России Зульфии Кахрумановой, ЦБ концептуально поддержал проект и предложил объединению при участии заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций проработать возможность удаленного открытия счета в мобильном приложении Visit Russia с проведением идентификации лица, открывающего такой счет, с использованием "Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информсистем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме" (ЕСИА) и "Единой системы идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных" (ЕБС)", - говорится в сообщении.

Visit Russia - цифровой сервис для иностранцев, которые планируют посетить Россию. Через него можно забронировать размещение, транспорт и услуги гидов в России, приобрести страховку и оформить электронную визу.

"Проект предполагает механизм верификации цифрового профиля гостя при пересечении им границы. Для создания сквозных цифровых маршрутов должно быть доступно открытие виртуальной банковской карты "Мир", получение eSim карты российского оператора, заселение по биометрии, приобретение билетов на все виды транспорта и оплата услуг с биометрической идентификацией", - напомнили в РСТ.

По его данным, Агентство стратегических инициатив также поддержало проект и присвоило ему категорию "лидерский", в которую попадают проекты, "которые имеют прорывной потенциал и могут повлиять на социально-экономическое развитие страны.

В 2025 году, по данным правительства, Россию посетило 4,8 млн иностранных туристов, которые останавливались в отелях. По сравнению с 2024 годом турпоток вырос почти на 15%. Целевой показатель нацпроекта "Туризм и гостеприимства" предполагает увеличение турпотока к 2030 году до 16 млн.

ЕСИА РСТ ЕБС Мир Банк России АСИ Зульфия Кахруманова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });