Поиск

Доля топ-20 производителей свинины в РФ в 2025 году выросла до 80%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доля 20 ведущих производителей свинины в РФ в 2025 году составила 80% (4,73 млн тонн) в общем производстве, сообщается в рейтинге, составленном Национальным союзом свиноводов.

По итогам 2024 года эта доля составляла 79,6%.

Лидерство в прошлом году сохранил за собой агрохолдинг "Мираторг", сокративший производство до 844,6 тыс. тонн (на убой, в живом весе) с 868,8 тыс. тонн в 2024 году. Его доля на рынке снизилась с 14,8% до 14%.

Не изменились позиции и трех следующих за ним компаний. Группа "Русагро" осталась на втором месте, но тоже снизила производство – до 570,7 тыс. тонн (доля 9,7%) с 593,3 тыс. тонн (10,1%). Агрохолдинг "Сибагро", находящийся на третьем месте, увеличил производство до 449,5 тыс. тонн (7,6%) с 440,8 тыс. тонн (7,5%). Сохранивший четвертое место "Великолукский свиноводческий комплекс" снизил производство до 394 тыс. тонн (6,7%) с 400,1 тыс. тонн (в 6,8%).

Следующие участники рейтинга поменялись местами. На пятое с шестого поднялась ГК "Агроэко", которая увеличила производство до 361,4 тыс. тонн (6,1%) с 331,3 тыс. тонн (5,6%) в 2024 году. В то же время группа "Черкизово" опустилась с пятого на шестое, сохранив долю в 5,7%, но увеличив производство до 336,1 тыс. тонн с 335,5 тыс. тонн соответственно.

По предварительным данным Росстата, которые приводит союз, промышленное производство свинины (сельхозпредприятия и фермерские хозяйства) в РФ в 2025 году практически сохранилось на уровне предыдущего года и составило 5,91 млн тонн (в живом весе) (5,87 млн в 2024 году).

Национальный союз свиноводов Мираторг Русагро ГК "Агроэко" Сибагро Великолукский свиноводческий комплекс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

 Минсельхоз ожидает рентабельность молочного скотоводства в 2025 году на уровне 22%

ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

 ЦБ считает, что первые операции с криптовалютами в регулируемом поле могут пройти до конца года

Brent подорожала до $71,98 за баррель

 Brent подорожала до $71,98 за баррель

Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

 Орбан обвинил Киев в перекрытии "Дружбы" и подрыве "Северного потока"

Азербайджан не планирует участвовать в финансовом пакете помощи Газы на $7 млрд

"Интерфакс" объявил победителя премии "За активную корпоративную политику в сфере раскрытия информации" за 2025 г.

Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

 Запасы нефти в США за неделю рухнули на 9 млн баррелей

Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

 Продавцов детских товаров обяжут дополнительно подтверждать право на льготный НДС

Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе

 Трамп ожидает участия России и Китая в финансовой помощи Газе
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8463 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 97 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });