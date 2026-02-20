Доля топ-20 производителей свинины в РФ в 2025 году выросла до 80%

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Доля 20 ведущих производителей свинины в РФ в 2025 году составила 80% (4,73 млн тонн) в общем производстве, сообщается в рейтинге, составленном Национальным союзом свиноводов.

По итогам 2024 года эта доля составляла 79,6%.

Лидерство в прошлом году сохранил за собой агрохолдинг "Мираторг", сокративший производство до 844,6 тыс. тонн (на убой, в живом весе) с 868,8 тыс. тонн в 2024 году. Его доля на рынке снизилась с 14,8% до 14%.

Не изменились позиции и трех следующих за ним компаний. Группа "Русагро" осталась на втором месте, но тоже снизила производство – до 570,7 тыс. тонн (доля 9,7%) с 593,3 тыс. тонн (10,1%). Агрохолдинг "Сибагро", находящийся на третьем месте, увеличил производство до 449,5 тыс. тонн (7,6%) с 440,8 тыс. тонн (7,5%). Сохранивший четвертое место "Великолукский свиноводческий комплекс" снизил производство до 394 тыс. тонн (6,7%) с 400,1 тыс. тонн (в 6,8%).

Следующие участники рейтинга поменялись местами. На пятое с шестого поднялась ГК "Агроэко", которая увеличила производство до 361,4 тыс. тонн (6,1%) с 331,3 тыс. тонн (5,6%) в 2024 году. В то же время группа "Черкизово" опустилась с пятого на шестое, сохранив долю в 5,7%, но увеличив производство до 336,1 тыс. тонн с 335,5 тыс. тонн соответственно.

По предварительным данным Росстата, которые приводит союз, промышленное производство свинины (сельхозпредприятия и фермерские хозяйства) в РФ в 2025 году практически сохранилось на уровне предыдущего года и составило 5,91 млн тонн (в живом весе) (5,87 млн в 2024 году).