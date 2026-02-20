ДОМ.РФ выделит "Практике" 13 млрд руб. на проект комплексного развития территории в Екатеринбурге

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Банк "ДОМ.РФ" предоставит уральскому девелоперу "Практика" банковское финансирование на 13,2 млрд рублей для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) на юге Екатеринбурга, сообщает пресс-служба девелопера.

В общей сложности планируется построить более 100 тыс. кв. м жилья в границах улиц Патриса Лумумбы, Мусоргского и переулка Газорезчиков.

В настоящий момент застройщик начал заливку фундамента первой очереди жилого комплекса, всего их будет четыре. Полностью проект планируется завершить до 2037 года.

Отмечается, что у собственников, которых расселяют в рамках КРТ, уже выкуплено 74 помещения из 111, на это затрачено около 500 млн рублей.

"Практика", помимо данного объекта, реализует два проекта КРТ в Екатеринбурге - районах Эльмаш и Завокзальном. Также девелопер строит недвижимость в рамках комплексного развития территорий еще в шести городах - Самаре, Томске, Кемерово, Кургане, Перми и Ярославле, где может быть построено 800 тыс. кв. м.

Отмечается, что всего в Екатеринбурге определен 21 участок под КРТ. Градостроительный потенциал составляет около 2 млн кв. м.

Девелопер "Практика" занимается строительством и управлением объектами. В его портфеле более 1 млн кв. м недвижимости.