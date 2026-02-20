Поиск

Brent подешевела до $71,38 за баррель

Москва. 20 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть сохраняют умеренно негативную динамику вечером в пятницу.

К 17:38 по Москве апрельские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,39%), до $71,38 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на $0,15 (0,23%), до $66,25 за баррель. Менее активно торгуемые мартовские контракты, срок обращения которых истекает с окончанием торгов этого дня, дешевели на $0,1 (0,15%), до $66,33 за баррель.

В четверг обе марки обновили полугодовые максимумы и могут завершить неделю ростом примерно на 5% на опасениях эскалации конфликта между США и Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Тегерана есть 10-15 дней для заключения соглашения с Вашингтоном по ядерной программе. Глава Белого дома вновь предупредил, что "произойдут очень плохие вещи", если соглашение не будет достигнуто.

По данным The Wall Street Journal, США сосредоточили на Ближнем Востоке наибольшую авиационную мощь со времен вторжения в Ирак. Источники Axios выразили мнение, что в случае неудачи переговоров США с Ираном военная операция будет "масштабной, длящейся несколько недель кампанией, которая будет больше похожа на полномасштабную войну".

"Участники рынка хотят посмотреть, как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке за выходные, при этом сильной тенденции к фиксации прибыли и закрытию позиций перед выходными также не наблюдается", - написал аналитик UBS Джованни Стауново.

Аналитики JPMorgan отмечают, что избыток предложения нефти на рынке, наблюдавшийся во второй половине прошлого года, никуда не делся и, скорее всего, сохранится в ближайшем будущем.

