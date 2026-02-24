Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,5%

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на Мосбирже во вторник продолжил подъем на фоне благоприятной нефтяной конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $72 за баррель), сложностей в Европе с принятием нового пакета антироссийских санкций, а также сообщений западных СМИ относительно дальнейшей судьбы "Северных потоков". Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов прибавили по 0,5%.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2795,19 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1147,26 пункта (+0,5%); лидируют в росте акции "ДОМ.РФ" (+2,7%), "Полюса" (+1,5%), "Норникеля" (+1,3%) и "Газпрома" (+1,2%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 21 февраля, составляет 76,7519 руб. (+11,14 копейки).

Газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2" могут возобновить работу в обход ЕС и при руководящей роли США. Об этом со ссылкой на источники сообщила французская газета Le Monde Diplomatique, на публикацию которой обратила внимание немецкая Berliner Zeitung. По сведениям Le Monde Diplomatique, вопрос о "Северных потоках" обсуждается в рамках неформальных переговоров. Французское издание описывает закулисную дипломатию, далекую от международных институтов. Переговоры ведутся без ведома общественности и вне многосторонних площадок, пишет Berliner Zeitung. В материале отмечается, что Вашингтон намерен не только вернуть российский газ в Европу, но и установить над поставками полный контроль.

Подорожали также акции "Московской биржи" (+1,1%), "Русала" (+1,1%), "Аэрофлота" (+0,8%), "Северстали" (+0,7%), "Интер РАО" (+0,7%), "ВК" (+0,7%), "Т-Технологии" (+0,7%), Сбербанка (+0,6% и +0,6% "префы"), "НОВАТЭКа" (+0,4%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,6% "префы"), "АЛРОСА" (+0,1%), "Роснефти" (+0,1%), "МТС" (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (-0,8%), "ММК" (-0,5%), "ФосАгро" (-0,5%), ВТБ (-0,3%), "Хэдхантера" (-0,1%).

Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас. "Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала Каллас на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник. Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сообщил журналистам, что во вторник президент Франции Эммануэль Макрон соберет в Париже "коалицию желающих", "чтобы еще немного продвинуть историческую работу, которая была осуществлена более чем 30 странами, объединившими свои вооруженные силы для того, чтобы мир, когда он будет заключен на Украине, мог бы быть гарантирован".

Участие европейцев в переговорах по Украине не имеет смысла, учитывая их настрой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы не видим смысла участия европейцев. Они ничем не могут помочь, учитывая их настроение. (...) Чем они с такой позицией могут помочь? Вряд ли чем-то", - сказал Песков в интервью автору информационной службы "Вести" Павлу Зарубину. В подтверждение своих слов представитель Кремля напомнил о заявлениях главы европейской дипломатии Каи Каллас.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Кристины Гудым, поддержку рынку акций оказывают улучшение монетарных условий и отсутствие негативных новостей, несмотря на сохраняющуюся неопределенность вокруг ситуации на Украине и обсуждение новых санкций ЕС.

Американский инвестор Джентри Бич на прошлой неделе сообщил The New York Times, что заключил соглашение с "НОВАТЭКом" о разработке газового месторождения на Аляске с использованием передвижной установки СПГ, строящейся в Мурманске. По его словам, сделка легальна, так как головная компания "НОВАТЭКа" не под санкциями США, а транспортировка СПГ планируется с помощью южнокорейских ледоколов на азиатские рынки. В "НОВАТЭКе" подтвердили факт переговоров о возможном применении своей технологии на Аляске, но подчеркнули, что любые проекты реализуют только при поддержке властей США и России, отметила аналитик.

Акционеры ВТБ одобрили присоединение Почта банка и внесли соответствующие изменения в устав. В результате объединения ВТБ получает доступ к сети из 25 тыс. точек в 83 регионах, что станет мощным ресурсом для дальнейшего развития бизнеса.

Для индекса МосБиржи уровнем сопротивления выступает район 2792 пунктов, поддержкой - зона 2770 пунктов, считает Гудым.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", геополитическая картина остается волатильной из-за роста напряженности на Ближнем Востоке. Возможная эскалация в районе Ормузского пролива заставляет инвесторов закладывать премию за риск в стоимость энергоносителей, что удерживает нефть от падения. Золото на этом фоне продолжает выполнять роль защитного актива - цена находится в районе $5190 за унцию.

В начале недели эксперты ожидают сохранения консолидационных настроений в отсутствие значимых геополитических прорывов. Индекс МосБиржи, вероятнее всего, продолжит движение в сложившемся боковом диапазоне: уровнем поддержки остается область вокруг 2730 пунктов, сопротивление расположено на отметке 2800 пунктов.

На этой неделе главным корпоративным событием станет отчет Сбербанка по МСФО за 2025 год, который выйдет 26 февраля. Ожидается чистая прибыль на уровне 1,6-1,7 трлн руб. и чистый процентный доход порядка 3,2 трлн руб. Потенциально это может гарантировать инвесторам дивиденды в размере 37-39 руб. на акцию (доходность порядка 11-12%). Также инвесторы увидят отчетности по МСФО за 2025 год от "Базиса", "Ростелекома", "Интер РАО", "Европлана" и "ТГК-1", отмечают эксперты "Цифра брокера".

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич ожидает, что индекс МосБиржи продолжит движение в диапазоне 2700-2800 пунктов с попытками тестирования его верхней границы.

"Полагаем, что на этой неделе индекс может попытаться пробить рубеж 2800 пунктов и продолжить рост. Поводом могут выступить ожидания дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики на заседании Центробанка в марте (здесь инвесторы сфокусируются на недельных данных по инфляции), а также новости с переговорного трека по украинскому конфликту. Под действием данных факторов индекс МосБиржи к концу недели может подняться в район 2850-2950 пунктов. Среди секторов лучше рынка могут торговаться финансы (инвесторы обратят внимание на отчеты ВТБ и Сбербанка, которые будут опубликованы 25 и 26 февраля соответственно), также интересными остаются бумаги потребсектора и отдельные эмитенты IT-сектора. Бумаги компаний цветной металлургии могут быть поддержаны волной восстановления котировок драгметаллов", - считает Зварич.

В мире

В США накануне индексы акций снизились на 1-1,7% во главе с Dow из-за неопределенности в вопросе импортных пошлин.

Объем промышленных заказов в Штатах в декабре сократился на 0,7% относительно ноября. В ноябре показатель вырос на 2,7%. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозировали его снижение на 0,5% в декабре.

Верховный суд США большинством голосов постановил, что решение президента США Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин против товаров из большого числа стран мира незаконно.

Трамп в ответ принял решение поднять уровень пошлин в отношении импорта из всех стран мира сначала до 10%, а затем - до 15%. Президент предупредил, что его администрация в дальнейшем будет работать над новой системой пошлин. Для введения пошлин президент использовал одно из положений закона о торговле 1974 года, которое позволяет вводить такие тарифы сроком на 150 дней, а затем для сохранения этих мер требуется согласие Конгресса.

Служба таможенного и пограничного контроля США проинформировала импортеров, что ставка пошлин на первом этапе составит 10% и будет применяться ко всем странам в течение 150 дней, если не предусмотрено исключений, сообщил телеканал NBC News. Время вступления тарифов в силу - 0:01 вторника по времени восточного побережья страны (8:01 мск).

В Белом доме подтвердили эту информацию, отметив, что администрация президента работает над повышением пошлин до 15%, но для этого потребуется отдельный указ.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 вырос на 0,9%, австралийский ASX Australia просел на 0,1%, южнокорейский Kospi вырос на 2,1%, китайский Shanghai Composite - на 0,9%, гонконгский Hang Seng теряет 2%), "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,2-0,3%).

Китайские биржи открылись после длинных выходных, инвесторы оценивают обстановку в мировой торговле и денежно-кредитную политику китайского центробанка.

Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) во вторник вновь сохранил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%, говорится в сообщении ЦБ. Аналитики также не ожидали их изменения, отмечает Trading Economics.

Обе ставки остаются на текущих уровнях (минимальных в истории) девятый месяц подряд. На заседании в мае прошлого года НБК снизил их на 10 базисных пунктов.

Нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены растут после снижения в начале недели, внимание трейдеров направлено на ситуацию на Ближнем Востоке.

Стоимость апрельских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $71,97 за баррель (+0,7% и -0,4% в понедельник), апрельская цена фьючерса на WTI - $66,77 за баррель (+0,7% и -0,3% накануне).

Поддержку ценам на нефть последнее время оказывают опасения того, что США нанесут удар по Ирану, контролирующему Ормузский пролив - ключевой маршрут, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

На прошлой неделе ряд зарубежных изданий отметили, что США сосредоточили в регионе значительные силы, позволяющие Вашингтону провести многонедельную военную кампанию против Ирана, больше похожую на полномасштабную войну.

Между тем Трамп заявил в понедельник, что сам предпочел бы заключить соглашение с Тегераном. "Решение принимаю только я, и я предпочел бы сделку", - написал Трамп в соцсети Truth Social, добавив при этом, что если сделку с Ираном заключить не удастся, "это будет очень плохой день для этой страны".

В четверг в Женеве пройдет очередной раунд переговоров между США и Ираном. В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что с американской стороны в них примут участие спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер.

Росту нефтяных цен также способствует возросшая неопределенность относительно ситуации в международной торговле после решения Трампа повысить импортные пошлины для всех стран.