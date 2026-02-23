Каллас заявила, что ЕС продолжит работу над 20-м пакетом санкций против России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

В понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против России готов и будет в перспективе утвержден.

23 февраля стало известно, что Совет ЕС продлевает на год санкции в отношении РФ. Кроме того, в его постановлении, опубликованном в "Официальном журнале" союза, говорится, что ЕС внес в санкционные списки по России еще восемь человек.