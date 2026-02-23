Поиск

Каллас заявила, что ЕС продолжит работу над 20-м пакетом санкций против России

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Главы МИД стран ЕС не смогли согласовать в понедельник 20-й пакет санкций против РФ, работа над ограничительными мерами будет продолжена, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

"Мы не пришли к согласию по поводу 20-го пакета санкций. Это не то послание, которое мы хотели направить сегодня. Работа будет продолжена", - сказала она на пресс-конференции в Брюсселе.

Ранее СМИ сообщали, что Венгрия и Словакия заблокировали новый пакет санкций.

В понедельник глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что 20-й пакет санкций ЕС против России готов и будет в перспективе утвержден.

23 февраля стало известно, что Совет ЕС продлевает на год санкции в отношении РФ. Кроме того, в его постановлении, опубликованном в "Официальном журнале" союза, говорится, что ЕС внес в санкционные списки по России еще восемь человек.

ЕС Кая Каллас Венгрия Словакия РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Совет ЕС продлил санкции против России

 Совет ЕС продлил санкции против России

В ЕС намерены затормозить ратификацию соглашения с США из-за решения ввести глобальные пошлины

Главы МИД стран ЕС в понедельник будут говорить о 20-м пакете санкций против РФ

Минэнерго Казахстана уведомило OFAC о приоритетном праве республики на выкуп доли ЛУКОЙЛа в совместных проектах

Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

 Словакия пригрозила остановить аварийные поставки электроэнергии на Украину

Трамп заявил, что подпишет указ о глобальных пошлинах в 10%

OFAC продлило NIS лицензию на операционную деятельность до 20 марта

РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

 РФ остается крупнейшим поставщиком газа, нефти и нефтепродуктов в Турцию

Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

 Рост ВВП США в IV квартале замедлился существенно хуже прогноза

Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года

 Ставки фрахта нефтетанкеров выросли до максимума с 2020 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8485 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });