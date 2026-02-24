Банк "Синара" не видит воздействия британских санкций на свою работу

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Санкции, которые Великобритания ввела против банка "Синара", не влияют на его работу, заявило кредитное учреждение.

"Все сервисы, карты, приложения и банкоматы, отделения банка "Синара" работают в обычном режиме. Клиентам банка в полном объеме доступны их денежные средства и ценные бумаги на брокерских счетах. Банк гарантирует их сохранность и защиту", - отмечается в сообщении.

Переводы внутри банка и по территории России между другими российскими банками осуществляются в обычном режиме.

Банк "Синара" по итогам 2025 года занял 44-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".

Кроме "Синары", 24 февраля под британские санкции также попали банк "Точка", Транскапиталбанк (ТКБ), Абсолют банк, банк "Аверс", Ланта-банк, банк "Ак барс", Почта банк и Фора-банк.