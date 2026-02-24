Поиск

Лондон ввел санкции в отношении трех структур и двух топ-менеджеров "Росатома"

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Великобритания ввела санкции в отношении трех структур ГК "Росатом" и двух физических лиц, сообщил во вторник МИД страны.

В частности, в санкционный список включены Rosatom Energy Projects, REIN Engineering, Rusatom Overseas, а также гендиректор "Росатом - Энергетические проекты" Андрей Рождествин и президент "Русатом Оверсиз" Илья Вергизаев.

Основанием для введения санкций стали попытки получить контракты на строительство АЭС за рубежом и таким образом открыть для РФ дополнительные источники дохода и компенсировать падение доходов от нефти, говорится в сообщении МИД Великобритании.

Ранее под западные санкции подпадали различные структуры "Росатома". В начале 2024 г. в американский SDN list были внесены гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и его заместители. До этого под американские санкции подпали, в частности, российский производитель углеволокна Umatex, "Русатом Оверсиз", "Атомфлот", "Росатом Цифровые решения", "Росатом Микроэлектроника". Великобритания вводила санкции в отношении гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, "Атомфлота", "Рэнеры" и "Росатом Аддитивные технологии".

Также в мае 2024 г. США ввели ограничения, а с 2028 г. запрет на импорт урана из РФ. В ответ в ноябре правительство РФ ввело временные ограничения на экспорт обогащенного урана в США.

