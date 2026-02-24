Apple перенесет часть производства Mac Mini из Азии в США

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Apple Inc. перенесет часть производства компьютеров Mac Mini из Азии на территорию США, сказал The Wall Street Journal главный операционный директор компании Сабих Хан.

По его словам, сборка начнется на заводе Foxconn неподалеку от Хьюстона в Техасе. Foxconn уже собирает здесь серверы, используемые для поддержки работы ИИ-технологий. На Mini приходится менее 5% мировой выручки от продажи компьютеров Mac, по данным Consumer Intelligence Research Partners.

В 2025 году Apple пообещала инвестировать $600 млрд в течение четырех лет в возвращение производственных мощностей в Соединенные Штаты.