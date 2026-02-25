Поиск

Менеджмент ГК "Базис" может предложить дивиденды за 2025 г. в размере 7,2 рубля на акцию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Группа компаний "Базис" (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) может предложить совету директоров рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 2025 год в размере 7,2 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании.

"Результаты деятельности "Базиса" позволяют менеджменту предложить совету директоров рассмотрение возможности распределения в 2026 году в качестве дивидендов 50% от скорректированного NIC за 2025 год, или 7,2 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.

По итогам 2025 года показатель скорр. NIC компании составил 2,37 млрд рублей, увеличившись на 33%. У компании отсутствует долговая нагрузка, соотношение чистый долг/OIBDA в 2025 году было отрицательным в размере 0,4х.

Согласно дивидендной политике "Базиса", компания будет направлять на дивиденды не менее 50% NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов), если показатель чистый долг/OIBDAC (OIBDA, скорректированная на сумму капитализированных расходов) составляет до 1х, .

Если показатель чистый долг/OIBDAC составляет от 1х до 2х, выплаты составят минимум 25% NIC. Если соотношение будет 2х-3х, совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом финансовых результатов, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капзатрат, доступности денежных средств из внешних источников, соотношения собственных и заемных средств, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.

В случае превышения долговой нагрузки уровня 3х дивиденды выплачиваться не будут.

"Базис", крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой в России, был образован в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", ООО "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест"). Уставный капитал ПАО "ГК "Базис" составляет 165 млн рублей и состоит из 165 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб.

В декабре ГК "Базис" провела IPO, в рамках которого ее миноритарии (компания так и не назвала их) продали 16,7% капитала. По итогам IPO продающие миноритарии сохранили суммарно 28% капитала, АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД", "дочка" ПАО "Ростелеком"), не продававшее принадлежавшие ему акции, сохранил свою долю в 50,3%.

Базис
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

 Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

Великобритания исключила нефтепровод "Дружба" из-под санкций до октября 2027 года

Brent подешевела до $71,24 за баррель

Warner Bros. получила обновленное предложение от Paramount

Прирост запасов "Газпрома" за счет геологоразведки в 2025 г. снова превысил добычу

 Прирост запасов "Газпрома" за счет геологоразведки в 2025 г. снова превысил добычу

Российская дочка Linde обжаловала решение суда по иску Амурского ГПЗ

Великобритания ввела санкции против девяти российских банков

Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности

 Индекс МосБиржи превысил 2800п, уровень 3-недельной давности
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8495 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 337 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 135 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });