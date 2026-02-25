Менеджмент ГК "Базис" может предложить дивиденды за 2025 г. в размере 7,2 рубля на акцию

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Менеджмент ПАО "Группа компаний "Базис" (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) может предложить совету директоров рассмотреть возможность выплаты дивидендов за 2025 год в размере 7,2 рубля на одну акцию, говорится в сообщении компании.

"Результаты деятельности "Базиса" позволяют менеджменту предложить совету директоров рассмотрение возможности распределения в 2026 году в качестве дивидендов 50% от скорректированного NIC за 2025 год, или 7,2 рубля на одну акцию", - говорится в сообщении.

По итогам 2025 года показатель скорр. NIC компании составил 2,37 млрд рублей, увеличившись на 33%. У компании отсутствует долговая нагрузка, соотношение чистый долг/OIBDA в 2025 году было отрицательным в размере 0,4х.

Согласно дивидендной политике "Базиса", компания будет направлять на дивиденды не менее 50% NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов), если показатель чистый долг/OIBDAC (OIBDA, скорректированная на сумму капитализированных расходов) составляет до 1х, .

Если показатель чистый долг/OIBDAC составляет от 1х до 2х, выплаты составят минимум 25% NIC. Если соотношение будет 2х-3х, совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом финансовых результатов, размера нераспределенной прибыли прошлых лет, объема капзатрат, доступности денежных средств из внешних источников, соотношения собственных и заемных средств, свободного денежного потока, прогноза на следующие периоды и рыночной конъюнктуры.

В случае превышения долговой нагрузки уровня 3х дивиденды выплачиваться не будут.

"Базис", крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой в России, был образован в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", ООО "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест"). Уставный капитал ПАО "ГК "Базис" составляет 165 млн рублей и состоит из 165 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб.

В декабре ГК "Базис" провела IPO, в рамках которого ее миноритарии (компания так и не назвала их) продали 16,7% капитала. По итогам IPO продающие миноритарии сохранили суммарно 28% капитала, АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД", "дочка" ПАО "Ростелеком"), не продававшее принадлежавшие ему акции, сохранил свою долю в 50,3%.