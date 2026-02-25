Поиск

Выручка ГК "Базис" в 2025 г. по МСФО выросла на 37%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Группа компаний "Базис" (ГК "Базис", головная структура одноименного разработчика системного ПО) в 2025 году по МСФО составила 6,3 млрд рублей, что на 37% больше, чем в 2024 году, говорится в сообщении компании.

В структуре выручки 91% приходится на доходы от продажи лицензий и подписок на ПО, техническая поддержка занимает 8% в общем объеме выручки, а доля прочих услуг - около 1%.

Выручка от флагманских продуктов, включающих решения для серверной виртуализации и виртуализации рабочих мест, в 2025 году выросла на 22% - до 4,2 млрд рублей. Выручка от комплементарных решений, дополняющих экосистему продуктов "Базиса", выросла на 83,6% - до 2 млрд рублей. В результате доля комплементарных продуктов в структуре выручки увеличилась с 24% до 32%.

Как отмечается в сообщении, 38% выручки группы составили рекуррентные продажи. "Это делает рост более качественным и устойчивым в долгосрочной перспективе, сглаживает сезонность и обеспечивает предсказуемость денежных потоков", - пояснил гендиректор компании Давид Мартиросов, процитированный в сообщении.

Показатель OIBDA увеличился на 36% - до 3,84 млрд рублей, рентабельность по этому показателю снизилась до 61% с 62%. Как поясняет компания, величина рентабельности по OIBDA была обусловлена инвестициями в развитие продуктового портфеля и коммерческим масштабированием, которое сопровождалось ростом численности сотрудников с 364 до 500 человек при сохранении доли ИТ-сотрудников на уровне 86% на конец года.

Показатель OIBDAC (OIBDA за вычетом капитализированных расходов) составил 2,84 млрд рублей, увеличившись на 31%. Рентабельность по этому показателю снизилась до 38% с 40%.

В 2025 году "Базис" получил чистую прибыль в размере 2,2 млрд рублей, что на 8,6% больше, чем в 2024 году.

Показатель NIC (чистая прибыль за вычетом капитализированных расходов, увеличенная на величину расходов по программам долгосрочной мотивации и величину амортизации нематериальных активов), являющийся базой для расчета дивидендов, вырос на 16% - до 2,1 млрд рублей.

Скорр. NIC (NIC, увеличенный на величину разовых расходов на IPO в размере 308 млн рублей) вырос на 33% - до 2,37 млрд рублей.

Свободный денежный поток возрос в 2,4 раза - до 2,1 млрд рублей с 850 млн рублей. Соотношение чистый долг/OIBDA в 2025 году было отрицательным в размере 0,4х против отрицательного показателя в размере 0,1х в 2024 году.

По итогам 2025 года инсталлированная база лицензий составила 149,2 млн шт. в сравнении с 121,5 млн шт. годом ранее, а количество клиентов за период увеличилось на 19% - до 248.

"Базис", крупнейший разработчик ПО управления динамической инфраструктурой в России, был образован в 2021 году за счет объединения активов "Ростелекома", ООО "КНС Групп" (Yadro) и "Рубитеха" (структура "ГС-Инвест"). Уставный капитал ПАО "ГК "Базис" составляет 165 млн рублей и состоит из 165 млн обыкновенных акций номиналом 1 руб.

В декабре ГК "Базис" провела IPO, в рамках которого ее миноритарии (компания так и не назвала их) продали 16,7% капитала. По итогам IPO продающие миноритарии сохранили суммарно 28% капитала, АО "Центр хранения данных" (бренд "РТК-ЦОД", "дочка" ПАО "Ростелеком"), не продававшее принадлежавшие ему акции, сохранил свою долю в 50,3%.

