Сбербанк с 26 февраля снизит ставки по рыночной ипотеке

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк с 26 февраля снижает ставки по рыночной ипотеке, сообщила организация.

Ставки будут снижены на 0,5 процентного пункта (п.п.) при первоначальном взносе 20,1-30%, а также дополнительно еще на 0,2 п.п. при покупке недвижимости по программе "Ипотека+" (скидка применяется при оформлении ипотеки на крупные суммы).

Минимальные ставки составят 15,7% на покупку первичного жилья, от 16,5% - на покупку вторичного жилья, 17,6% - по программе "Строительство жилого дома" (все программы без господдержки).

Также Сбербанк снизит минимальный размер первоначального взноса по программам "Строительство жилого дома" и "Загородная недвижимость" с 25% до 20%.