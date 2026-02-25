Правительство с ЦБ и Минфином вскоре начнут тестировать инфраструктуру цифрового рубля

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Правительство РФ совместно с ЦБ и Минфином скоро начнут тестирование инфраструктуры цифрового рубля, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе выступления в Госдуме, где рассматривается отчет правительства о работе за год.

"Что касается цифрового рубля, сейчас мы с коллегами из Банка России, министерства финансов будем активно уже начинать тестировать инфраструктуру в ближайшее время", - сказал Мишустин.

"Это непростая история, нам нужно крайне аккуратно, сначала всю инфраструктуру создав, посмотреть на транзакции. И потом уже вместе с Банком России определить, какими мы будем объемами и каким способом использовать ее", - добавил он.

Цифровой рубль - третья форма российской национальной валюты, которую Банк России планирует выпускать в дополнение к существующим формам денег (наличной и безналичной). ЦБ с 15 августа 2023 года проводит пилот с цифровыми рублями. Ожидается, что крупнейшие банки и торговые компании должны будут предоставить своим клиентам возможность совершать операции с цифровой национальной валютой с 1 сентября 2026 года.

Другие банки с универсальной лицензией, а также торговые компании - их клиенты с годовой выручкой свыше 30 млн рублей смогут настраивать свои системы до 1 сентября 2027 года. Остальные банки и продавцы с выручкой менее 30 млн рублей в год должны будут работать с цифровыми рублями с 1 сентября 2028 года. Такая обязанность не будет распространяться на торговые точки, у которых выручка за год составляет менее 5 млн рублей.

Банк России рассчитывает, что цифровой рубль станет привычным способом расчетов на горизонте 5-7 лет, заявлял регулятор в июне прошлого года.