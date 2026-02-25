ВТБ ожидает чистую прибыль в 2026 году в 600-650 млрд рублей

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - ВТБ в 2026 году рассчитывает заработать 600-650 млрд рублей чистой прибыли против 502 млрд рублей в 2025 году, следует из презентации группы.

Рентабельность капитала в 2026 году ожидается в диапазоне 21-23%. В прошлом году этот показатель составлял 18,3%.

Достаточность капитала Н20.0 в 2026 году будет на уровне или выше 10,5% (9,8% в 2025 году).

ВТБ прогнозирует стоимость риска в 2026 году в районе 1,1% (на уровне 2025 года): 0,8% по корпоративному кредитному портфелю и 2,1% - по розничному.

Чистая процентная маржа в 2026 году ожидается около 3% (1,4% в 2025 году). Предполагается, что максимального уровня в текущем году этот показатель достигнет в декабре - 3,2%.

Группа прогнозирует рост чистых комиссионных доходов в 2026 году примерно на 20%, административно-управленческих расходов - менее 20%. Предполагается, что соотношение расходов к доходам в текущем году будет менее 40%.

ВТБ в текущем году в среднем планирует показать рост кредитования на 5%: ждет увеличения корпоративного кредитного портфеля на 10%, снижение розничного - свыше 5%.

По банковскому сектору группа ждет рост корпоративного кредитования на 8-9%, розничного на 7-8%. ВТБ ожидает, что банки в 2026 году увеличат средства юрлиц на 5-7%, физлиц - на 8-10%.

Группа ждет рост ВВП РФ в 2026 году примерно в районе 1%, инфляцию на уровне 5-6%, ключевую ставку на конец текущего года - около 12% (в среднем за год - около 14%).