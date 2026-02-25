Котировки ВТБ ускорили рост на новостях и обновили максимум с июля 2025 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Котировки ВТБ днем в среду ускорили рост на заявлениях первого зампреда правления Дмитрия Пьянова о том, что менеджмент сохраняет приверженность выплате дивидендов в размере 50% от прибыли и считает правильным поддерживать такой размер выплат в долгосрочной перспективе.

К 14:33 на "Мосбирже" акции ВТБ подорожали до 88,9 рубля (+1,8%), максимум сделок составил 90,55 рубля (+3,7%) - пик с 10 июля 2025 года.

По словам Пьянова, сейчас продолжаются консультации по дивидендам с Банком России, полная ясность будет в середине апреля.

ВТБ в 2025 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 502,1 млрд рублей. В 2026 году рассчитывает заработать 600-650 млрд рублей, следует из презентации группы.

Акции ВТБ лидируют на "Мосбирже" по объему торгов - на сделки с ними в среду пришлось более 9,67 млрд рублей.