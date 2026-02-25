Поиск

Котировки ВТБ ускорили рост на новостях и обновили максимум с июля 2025 года

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Котировки ВТБ днем в среду ускорили рост на заявлениях первого зампреда правления Дмитрия Пьянова о том, что менеджмент сохраняет приверженность выплате дивидендов в размере 50% от прибыли и считает правильным поддерживать такой размер выплат в долгосрочной перспективе.

К 14:33 на "Мосбирже" акции ВТБ подорожали до 88,9 рубля (+1,8%), максимум сделок составил 90,55 рубля (+3,7%) - пик с 10 июля 2025 года.

По словам Пьянова, сейчас продолжаются консультации по дивидендам с Банком России, полная ясность будет в середине апреля.

ВТБ в 2025 году получил чистую прибыль по МСФО в размере 502,1 млрд рублей. В 2026 году рассчитывает заработать 600-650 млрд рублей, следует из презентации группы.

Акции ВТБ лидируют на "Мосбирже" по объему торгов - на сделки с ними в среду пришлось более 9,67 млрд рублей.

ВТБ Дмитрий Пьянов Мосбиржа
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Менеджмент ВТБ сохраняет приверженность выплате дивидендов в 50% от прибыли

Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

 Золото продолжает дорожать на геополитической напряженности

ПСБ в третий раз выставил на торги активы Raven Russia за 90 млрд рублей

Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

 Туроператоры ждут от авиакомпаний возобновления полетов в Венесуэлу

ЦБ увидел в недельных данных по инфляции нормализацию темпов роста цен

Вторичные эффекты от повышения НДС могут оказаться ниже ожиданий ЦБ

ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

 ВТБ в IV квартале сократил чистую прибыль на 31%

Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

 Нефть Brent подорожала до $71,2 за баррель

Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

 Власти и кредиторы "Самолета" не увидели у него "критических проблем"

Великобритания исключила нефтепровод "Дружба" из-под санкций до октября 2027 года
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8503 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 70 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 68 материалов
Олимпийские игры 2026 Олимпийские игры 2026 115 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 431 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 83 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 19 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 140 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 278 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 243 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2516 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });