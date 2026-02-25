Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до минимума с декабря 2023 г.
Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде февраля 2026 года снизилось до 14,26% с 14,49% в первой декаде месяца, сообщается на сайте ЦБ РФ.
Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда она составляла 14,00%.
В середине февраля, после того, как средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев банков топ-10 опустилась до 13,98% с 14,22% в первой декаде месяца, все средние максимальные ставки для сроков до года стали ниже уровня 14,0% (они сгруппировались в диапазоне 13,54-13,98%).
Банк России в среднесрочном прогнозе, опубликованном 13 февраля, сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в предыдущей редакции прогноза. С учетом принятого одновременно решения ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 15,5% годовых, средняя ключевая ставка с 16 февраля и до конца 2026 года прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.
Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде февраля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:
|Срок вклада
|Ставка во II дек. февраля
|Изм. за декаду
|Изм. за месяц
|Изм. за 3 мес.
|Изм. за год
|До 90 дн.
|13,54
|-0,32
|-0,66
|-1,24
|-5,78
|91-180 дн.
|13,98
|-0,24
|-0,60
|-1,13
|-6,30
|181 дн. - 1 год
|13,57
|-0,25
|-0,27
|-0,83
|-7,10
|свыше 1 года
|11,75
|-0,19
|-0,30
|-0,67
|-7,14
Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.