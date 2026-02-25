Поиск

Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до минимума с декабря 2023 г.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде февраля 2026 года снизилось до 14,26% с 14,49% в первой декаде месяца, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда она составляла 14,00%.

В середине февраля, после того, как средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев банков топ-10 опустилась до 13,98% с 14,22% в первой декаде месяца, все средние максимальные ставки для сроков до года стали ниже уровня 14,0% (они сгруппировались в диапазоне 13,54-13,98%).

Банк России в среднесрочном прогнозе, опубликованном 13 февраля, сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в предыдущей редакции прогноза. С учетом принятого одновременно решения ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 15,5% годовых, средняя ключевая ставка с 16 февраля и до конца 2026 года прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде февраля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вкладаСтавка во II дек. февраляИзм. за декадуИзм. за месяцИзм. за 3 мес.Изм. за год
До 90 дн.13,54-0,32-0,66-1,24-5,78
91-180 дн.13,98-0,24-0,60-1,13-6,30
181 дн. - 1 год13,57-0,25-0,27-0,83-7,10
свыше 1 года11,75-0,19-0,30-0,67-7,14

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.

ЦБ РФ Сбербанк Альфа-банк ВТБ Газпромбанк ПСБ Россельхозбанк
