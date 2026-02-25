Средняя максимальная ставка по вкладам топ-10 банков РФ снизилась до минимума с декабря 2023 г.

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU Среднее арифметическое значение максимальных процентных ставок, определенное для банков топ-10 по рублевым вкладам без учета вкладов с дополнительными условиями, во второй декаде февраля 2026 года снизилось до 14,26% с 14,49% в первой декаде месяца, сообщается на сайте ЦБ РФ.

Таким образом, уровень этого индикативного показателя стал минимальным с первой декады декабря 2023 года, когда она составляла 14,00%.

В середине февраля, после того, как средняя максимальная ставка вкладов на сроки от 3 до 6 месяцев банков топ-10 опустилась до 13,98% с 14,22% в первой декаде месяца, все средние максимальные ставки для сроков до года стали ниже уровня 14,0% (они сгруппировались в диапазоне 13,54-13,98%).

Банк России в среднесрочном прогнозе, опубликованном 13 февраля, сузил прогноз по средней ключевой ставке на 2026 год до 13,5-14,5% с 13-15% в предыдущей редакции прогноза. С учетом принятого одновременно решения ЦБ снизить ключевую ставку на 50 б.п. - до 15,5% годовых, средняя ключевая ставка с 16 февраля и до конца 2026 года прогнозируется в диапазоне 13,1-14,3%.

Средние максимальные процентные ставки по вкладам во II декаде февраля 2026 г. в зависимости от срока и их изменение:

Срок вклада Ставка во II дек. февраля Изм. за декаду Изм. за месяц Изм. за 3 мес. Изм. за год До 90 дн. 13,54 -0,32 -0,66 -1,24 -5,78 91-180 дн. 13,98 -0,24 -0,60 -1,13 -6,30 181 дн. - 1 год 13,57 -0,25 -0,27 -0,83 -7,10 свыше 1 года 11,75 -0,19 -0,30 -0,67 -7,14

Расчет индикативных ставок произведен ЦБ РФ на основании данных Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ДОМ.РФ", Московского кредитного банка, Т-Банка, ПСБ и Совкомбанка.