Власти РФ намерены продлить действующие до марта меры поддержки угольной отрасли

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Действующие до марта 2026 г. меры поддержки угольной отрасли РФ будут продлены, рассказал министр энергетики Сергей Цивилев журналистам в кулуарах Госдумы.

"Будем", - ответил он на вопрос журналистов, будет ли правительство продлять меры поддержки отрасли.

По словам Цивилева, ситуация в угольной отрасли непростая, но правительство РФ принимает целый ряд мер для ее поддержки.

Президент Владимир Путин по итогам Российской энергетической недели (РЭН-2025) поручил правительству провести мониторинг финансового состояния компаний угольной отрасли и при необходимости принять меры государственной поддержки с целью повышения их экономической эффективности и конкурентоспособности.

В декабре правительство РФ продлило утвержденную в мае 2025 г. отсрочку по уплате налога на добычу полезных ископаемых и страховым взносам для угольных компаний до 28 февраля 2026 г. включительно. "Сейчас мы обсуждаем уже, какие меры мы будем принимать в следующем году, потому что мы считаем, что поддержка и дальше должна быть для угольной отрасли", - говорил в этой связи Цивилев.

Уже в 2026 г. Минфин РФ предложил предоставить угольным компаниям рассрочку до конца 2026 г. на уплату отсроченных ранее до февраля 2026 г. платежей по НДПИ и страховым взносам. Рассрочка будет предоставляться с марта по декабрь 2026 г. включительно при условии внесения платежей в течение этого периода равными частями.

Сальдированный убыток компаний угольной отрасли РФ в 2025 г. может составить 300-350 млрд руб., если не изменится ситуация на внешних рынках, с курсом рубля и процентными ставками, сообщало ранее Минэнерго РФ. По данным Росстата, в январе-ноябре 2025 г. сальдированный убыток составил 334,9 млрд руб.