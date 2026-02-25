"Транснефть" инициировала изменение закона о морских портах в поисках баланса с предоставлением информации

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - "Транснефть" инициировала внесение изменений в закон о морских портах в связи с чувствительностью информации о транспортных операциях.

"В текущих условиях такие данные не должны раскрываться. Понимая, что указанная информация Минтрансу России и администрациям морских портов необходима, важно найти баланс: с одной стороны, исключить риски ее использования для организации террористических атак, с другой, - обеспечить регуляторов необходимой информацией", - сообщает корпоративный журнал "Транснефти" "Трубопроводный транспорт нефти" (ТТН) со ссылкой на директора правового департамента компании Никиту Яценко.

По его словам, предложение компании поддержано ФАС, Минтрансом, Государственно-правовым управлением президента РФ, Генеральной прокуратурой, Ространснадзором.

"Минтрансом России ведется работа в этом направлении. Организовано внесение изменений в закон о морских портах. Законопроект предполагает в том числе наделение правительства РФ полномочиями на издание правил, которые будут определять порядок раскрытия такой информации. В настоящее время законопроект проходит согласование в заинтересованных органах", - приводит издание слова заместителя начальника департамента государственной политики в области морского и внутреннего права Минтранса Александра Зигарева.

Кроме того, не менее важным с точки зрения обеспечения транспортной безопасности является вопрос раскрытия сведений о перевалке и технологическом накоплении грузов на морских терминалах. Действующим законодательством на администрации морских портов возложена обязанность еженедельного размещения в интернете сведений о перевалке и технологическом накоплении грузов на морских терминалах. В свою очередь, на операторов морских терминалов возложена обязанность по предоставлению такой информации по незащищенным каналам связи. "На фоне постоянной террористической угрозы, направленной на дестабилизацию работы российских портов, раскрытие указанной информации создает реальные угрозы безопасности функционирования объектов топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры", - отмечает ТТН.

Как отмечает начальник отдела правового обеспечения закупочной деятельности и регламентных процедур "Транснефти" Владимир Святов, одним из условий надлежащего рассмотрения органами ФАС дел о нарушении антимонопольного законодательства является корректное определение товарного рынка, на котором совершено нарушение. "В связи с этим операторам морских терминалов для эффективной защиты их интересов необходимо самостоятельно на систематической основе осуществлять сбор и анализ информации о ситуации на товарных рынках их присутствия. Если уже на стадии рассмотрения антимонопольным органом вопроса о наличии оснований для начала рассмотрения дела товарный рынок не определен или определен неправильно, приказ о возбуждении дела может быть обжалован в суде", - поясняет он.