Brent подорожала до $71,06 за баррель

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Цены на нефть умеренно поднимаются утром в четверг.

К 8:13 по московскому времени апрельские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,21 (0,3%), до $71,06 за баррель. В среду Brent подорожала на 8 центов, до $70,85 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,19 (0,29%), до $65,61 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 21 цент, до $65,42 за баррель.

Министерство энергетики США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе подскочили на 15,989 млн баррелей - максимально с недели, завершившейся 10 февраля 2023 года. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение на 1,8 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Товарные запасы бензина уменьшились на 1,011 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 252 тысяч баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 881 тысячу баррелей.

Рынок ждет встречи представителей восьми стран ОПЕК+ 1 марта. Как пишут западные СМИ со ссылкой на источники, эта группа стран намерена рассмотреть вопрос об увеличении добычи нефти на 137 тысяч баррелей в сутки с апреля. До этого добыча не менялась на протяжении трех месяцев.

Также инвесторы продолжают наблюдать за ситуацией на Ближнем Востоке, где США наращивают военное присутствие в попытках заставить Иран отказаться от ядерной и ракетной программы.

"Инвесторы пытаются понять, удастся ли избежать военного конфликта посредством переговоров между США и Ираном", - отметил Тоситака Тадзава из Fujitomi Securities.

По его словам, если вооруженные столкновения начнутся, но удар США придется по ограниченному кругу целей и будет непродолжительным, цены на WTI ненадолго поднимутся выше $70 за баррель, после чего опустятся в диапазон $60-65 за баррель.