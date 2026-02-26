Поиск

Банк Кореи ожидаемо сохранил ставку в 2,5% и улучшил прогноз роста ВВП-2026

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Банк Кореи сохранил базовую процентную ставку на отметке 2,5% годовых, сообщил регулятор. Решение совпало с ожиданиями аналитиков.

ЦБ оставляет ставку неизменной шестой раз подряд (с мая 2025 года). С октября 2024 года, когда начался цикл смягчения денежно-кредитной политики, она была уменьшена в совокупности на 100 базисных пунктов.

Банк Кореи при этом дал понять, что ДКП останется прежней в ближайшие полгода, поскольку хорошие показатели экспорта чипов и стабильная инфляция дают больше времени на оценку рисков для финансовой стабильности.

Исходя из прогнозов на текущий момент "существует лишь небольшая вероятность повышения или понижения ставки в течение шести месяцев", заявил на пресс-конференции глава ЦБ Ли Чан Ён.

ЦБ улучшил оценку экономического роста в стране в 2026 году до 2% с ранее ожидавшихся 1,8%. Также он пересмотрел прогноз инфляции до 2,2% с 2,1%, базовой инфляции - до 2,1% с 2%.

Банк Кореи прогнозирует, что ВВП в 2027 году увеличится на 1,8% против ожидавшихся прежде 1,9%. Оценка изменения темпов роста потребительских цен осталась прежней - 2%, базовой инфляции - также 2%.

Безработица в ближайшие два года будет составлять 2,8%, по прогнозу регулятора.

ЦБ в своих прогнозах исходит из того, что средняя цена нефти в этом году будет составлять $64 за баррель, в следующем - $65 за баррель.

По итогам 2025 года ВВП Южной Кореи, по предварительным расчетам, увеличился на 1% после подъема на 2% годом ранее. Министерство финансов страны прогнозирует рост экономики в этом году на уровне 2%.

