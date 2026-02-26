Квартальная выручка "Ростелекома" выросла на 16% до 270,5 млрд рублей

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Выручка ПАО "Ростелеком" в IV квартале составила 270,5 млрд рублей, что на 16% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Показатель OIBDA увеличился на 19% - до 95,3 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA выросла до 35,2% с 34,3%.

Результаты по выручке и OIBDA оказались выше консенсус-прогноза "Интерфакса", по которому эти показатели ожидались в размере 258,9 млрд рублей и 87,4 млрд рублей соответственно.

В IV квартале "Ростелеком" получил чистую прибыль в 0,2 млрд рублей против чистой прибыли 4,7 млрд рублей годом ранее.

"Основными драйверами роста стали проекты по цифровизации бизнеса и государственного сегмента, мобильный бизнес, услуги дата-центров и облачные сервисы, а также решения в области кибербезопасности", - прокомментировал президент компании Михаил Осеевский.

Так, доходы от мобильного бизнеса выросли на 11% - до 74,8 млрд рублей. Доходы от цифровых сервисов составили 92,5 млрд рублей, увеличившись на 33%.

Доходы от услуг фиксированного доступа в интернет достигли 31,4 млрд рублей (рост на 13%), видеосервисов - 15 млрд рублей (рост на 11%), от оптовых услуг (присоединение и пропуск трафика, VPN, инфраструктурные сервисы, аренда каналов) - 30,5 млрд рублей (+21%), прочих услуг - 17,2 млрд рублей (снижение на 18%). Доходы от услуг фиксированной телефонии сократились на 4% - до 9,2 млрд рублей.

Капитальные вложения снизились на 21% - до 51,6 млрд рублей (19,1% от выручки).

Свободный денежный поток вырос в 3,5 раза - до 65,8 млрд рублей

Чистый долг, включая обязательства по аренде (АО), составил 689,6 млрд рублей, увеличившись на 4% с начала года. Соотношение чистый долг/OIBDA снизился до 2,1х с 2,2х; чистый долг, искл. АО/OIBDA - до 1,6х с 1,7х.

Операционные показатели

В IV квартале количество пользователей услуги доступа в интернет на базе оптических технологий выросло на 8% г/г - до 14,1 млн. В том числе количество частных пользователей составило 12,8 млн (рост на 8%), пользователей B2B/B2G - 0,9 млн (+13%). Показатель ARPU (средний счет на абонента в месяц) в сегменте частных пользователей увеличился на 4% (до 426 рублей), в сегменте B2B/B2G - на 3% (до 3,5 тыс. рублей).

Абонентская база услуги IPTV увеличилась на 6% - до 8 млн пользователей. Показатель ARPU этой услуги вырос на 4% - до 339 рублей.

Количество пользователей услуги виртуальной АТС выросло на 14% - до 1,4 млн. ARPU вырос на 5% - до 886 рублей.

Число абонентов местной телефонии составило 8,1 млн, сократившись на 10%. Услугами ШПД на базе технологии xDSL пользовалось 1,5 млн абонентов, что на 13% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Число абонентов кабельного ТВ уменьшилось на 3% - до 4 млн.

Количество абонентов мобильной связи составило 48,9 млн, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом.

Количество активных пользователей мобильного интернета снизилось на 2,9% (абсолютного значения компания не приводит) против 4,2%-го роста за тот же период 2024 года. При этом интернет-трафик в мобильных сетях (включая MVNO) снизился на 5%. Отток абонбазы снизился до 6,37% с 7,05%.