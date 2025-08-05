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"Ростелеком" ждет по итогам 2025 года положительный FCF в размере около 20 млрд рублей

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" по итогам 2025 года планирует выйти на положительный свободный денежный поток (FCF), ожидает его в размере около 20 млрд рублей, сообщила на онлайн-конференции заместитель президента - председателя правления компании Анна Трегубенкова.

По итогам I полугодия FCF "Ростелекома" был отрицательным в размере 23 млрд рублей против положительного значения в 26,6 млрд рублей за тот же период 2024 года.

Как объяснила Трегубенкова, снижение FCF в I полугодии было обусловлено эффектом высокой базы прошлого года и ростом процентных платежей в связи с увеличением ключевой ставки.

"Ожидаемый во II полугодии рост бизнеса создает вполне реалистичные условия для обеспечения финансовой устойчивости компании, и мы планируем до конца II полугодия исправления этого тренда и таргетируем стабильный денежный поток на уровне в районе 20 млрд рублей в целом по году", - сказала Трегубенкова.

Компания не дает прогнозов по основным финансовым показателям на фоне неопределенности в макроэкономике, однако, отвечая на вопрос, верны ли расчеты аналитиков по выручке "Ростелекома" за 2025 год на уровне 865-870 млрд рублей, Трегубенкова сказала: "В правильном направлении считаете, коллеги".

Она также сообщила, что компания планирует сохранить показатель "чистый долг//OIBDA" на уровне 2,3х с учетом обязательств по аренде (АО) и не намерена "в абсолюте сокращать уровень долговой нагрузки". "На фоне тех шагов по снижению ключевой ставки, которые сделал Центральный Банк, мы вполне уверенно себя чувствуем при текущем уровне долга", - отметила топ-менеджер.

Прогноз по капзатратам на 2025 год остается неизменным - на уровне 17-18% от выручки, что "в абсолюте означает снижение год к году на 17-19%", сказала Трегубенкова.

"В целом менеджмент нацелен на позитивные результаты по итогам года. И, конечно, это будет поддержано, в том числе, и снижением ключевой ставки. Мы в своей модели рассчитываем на то, что эта тенденция (по снижению ставки - ИФ) во II полугодии продолжится", - сказал президент "Ростелекома" Михаил Осеевский.

Ранее во вторник "Ростелеком" опубликовал финансовые результаты по МСФО за II квартал и I полугодие. Выручка компании во II квартале составила 203,5 млрд рублей, увеличившись на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Показатель OIBDA вырос на 11% - до 80,6 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась до 39,6% с 40,6% во II квартале 2024 года. Чистая прибыль "Ростелекома" во II квартале уменьшилась в 2,2 раза - до 6,1 млрд рублей. Свободный денежный поток во II квартале был отрицательным в размере 2,2 млрд рублей против положительного значения в 3,3 млрд рублей за II квартал 2024 года.

"Ростелеком" - крупнейший российский телеком-оператор. Росимущество владеет 38,2% обыкновенных акций компании, 8,44% акций принадлежит ВТБ, еще 20,98% - у АО "Телеком Инвестиции" (в нем у ВТБ 43,91%, остальное - у партнеров банка по инвестициям в Tele2). Доля "ВЭБ.РФ" в "Ростелекоме" составляет 3,36%. Free float - 29,02%.

Михаил Осеевский Ростелеком Анна Трегубенкова
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